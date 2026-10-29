Pese a la veda permanente, venden estrellas de mar disecadas en Isla Mujeres

Aunque la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha advertido en varias ocasiones a que se abstengan de vender estrella de mar y conchas de caracol rosado, por estar en veda permanente, siguen en la venta en varios puntos en los alrededores de Isla Mujeres, según se pudo constatar durante un recorrido.

Mensajes audiovisuales de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) que circula en las televisiones de circuito cerrado de los barcos de ruta desde el 2024 ha provocado que el visitante que llegan al destino se abstengan de adquirir estrella de mar disecado por el riesgo de ser sancionado, reconocido uno de los vendedores de artesanías que antes incluía en su menú de venta.

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Cada estrella de mar se vende entre 80 a 100 pesos, depende del tamaño, según salió a relucir entre algunos vendedores fuera del Centro Histórico, en donde predominaba en las tiendas de artesanías, pero ya dejaron hacerlo en 2024, pero aún hay puntos de venta clandestina y de manera abierta en al menos tres puntos sobre el circuito perimetral.

Alegó un vendedor que no quiso dar su nombre sobre la carretera a Sac-bjo, de que lo comercializa por necesidad al turismo, lo exhibe más de una veintena de unidades disecadas, se trata, dijo, de ejemplares que cayeron en las redes de pescadores, ya muertos, los adquiere para venderle al turismo.

A 26 años de la vigencia de la prohibición permanente en la captura y comercialización dela estrella de mar, según estimado oficial se comercia alrededor 880,000 unidades por año en todo el litoral del país, y en Isla Mujeres, unos 4,500.

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En la Ley General de Vida Silvestre en 2000, con modificaciones en 2002, del Artículo 60Bis, se estableció la prohibición general del aprovechamiento extractivo de la especie, viva o muerta de las playas y mares mexicanos sin una autorización o permiso explícito de las autoridades ambientales.

Quedó estrictamente exceptuadas las capturas destinadas de forma exclusiva a la investigación científica acreditada.