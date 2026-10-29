Exatlón México 2026: Quién gana el duelo por la Villa 360, hoy 29 de octubre

Las emociones siguen en su punto más alto dentro de las playas de Exatlón México, donde los atletas de los dos equipos van a hacer todo lo posible por seguir una semana más dentro de la competencia.

En este momento, el equipo Rojo pasa por una buena racha, ya que han ido acumulando victorias a lo largo de la semana, por lo que quieren seguir con esa buena fortuna en la lucha por la Villa 360 de Exatlón México.

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¿Quién gana la batalla por la Villa 360 de Exatlón México?

Por el momento, todavía no hay un ganador definido en la batalla por la Villa 360, ya que los atletas van a saltar a los circuitos para disputarse la comodidad y tranquilidad para los próximos días dentro de Exatlón México.

En el último duelo por la Villa 360, los atletas del equipo Rojo, se quedaron con la victoria con un resultado de 8-6 sobre los Azules, por lo que ahora van a hacer todo lo posible por recuperar sus comodidades, las cuales tenían la semana pasada.

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¿A qué hora y dónde ver Exatlón México?

Todas las emociones del reality deportivo, las podrás seguir en punto de las 18:30 horas, tiempo del centro de México, esto por la señal de Azteca UNO y en la plataforma de streaming de Disney +.

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