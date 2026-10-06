Quintana Roo queda fuera de las entidades con mayores avances en la Agenda 2030

Quintana Roo no figura entre las 16 entidades del país con mayores avances en el cumplimiento de la Agenda 2030, pese a contar con leyes y reglamentos orientados a atender sus compromisos. El crecimiento urbano, la presión sobre las reservas naturales y el reto de conciliar el turismo masivo con la conservación ambiental y el bienestar social mantienen al estado ante importantes desafíos de sostenibilidad.

Adolfo Mejía Ponce de León, presidente de la Federación Mexicana de Colegios de Biólogos (FEMCOBI), señaló durante una conferencia magistral en la Universidad del Caribe que el impacto ambiental generado por el desarrollo turístico de Quintana Roo repercute a nivel nacional.

Explicó que ninguna entidad federativa ha alcanzado el 100 por ciento de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aunque Ciudad de México encabeza los avances, con 65.22 por ciento; seguida de Baja California, con 65.06 y Querétaro, 64.76.

Respecto al ritmo de avance reciente en temas como reducción de la desigualdad y equidad de género, Zacatecas registra 9.11 por ciento; Guanajuato, 7.86, y Guerrero, 7.28.

En el caso de Quintana Roo, Mejía Ponce de León advirtió que la sobreexplotación de recursos y la falta de planificación urbana evidencian los retos de un modelo turístico que debe transitar hacia la sostenibilidad, ante el crecimiento acelerado de las ciudades y la presión sobre las reservas naturales.

El Plan de Desarrollo Urbano se actualiza cada cuatro o cinco años / POR ESTO!

Entre los factores que frenan la aplicación de los ODS identificó la falta de seguimiento y evaluación por parte de los congresos estatales, la escasa comunicación e integración entre el sector académico y el Gobierno, así como la carencia de instrumentos normativos y de gestión en los ámbitos estatal y municipal.

Ante este escenario, destacó la necesidad de actualizar los programas de los Comités de Planeación para el Desarrollo Estatal y Municipal, con el propósito de vincular a la sociedad civil, el sector privado, la academia y el Gobierno en la definición de prioridades y la orientación de recursos públicos hacia el desarrollo regional sustentable.

En Cancún, el crecimiento de la ciudad también plantea retos para alcanzar esos objetivos. Héctor Sánchez Tirado, director del Instituto de Planeación para el Desarrollo Urbano Municipal, informó que se trabaja en coordinación con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para armonizar los indicadores locales con las metas internacionales, con énfasis en el ODS 11, relacionado con ciudades y comunidades sostenibles.

Biólogos destacaron la necesidad de destinar recursos al crecimiento sustentable / Especial

Entre las acciones emprendidas se encuentra la aplicación del sistema de “Ola Verde” en la red de semáforos de las principales vialidades, con el que se busca optimizar el flujo vehicular y disminuir hasta 22 por ciento las emisiones contaminantes.

Sánchez Tirado también informó que se prepara un último taller participativo con colegios de profesionistas y representantes de diversos sectores para integrar aportaciones al ordenamiento territorial de largo plazo. El Plan de Desarrollo Urbano (PDU), explicó, es una herramienta de prospección y se actualiza cada cuatro o cinco años para dar seguimiento a los programas aprobados.

Carlos César Maldonado Jiménez, arquitecto, maestro en Antropología Aplicada y líder del Colectivo Cultural Kacemaji, señaló que la dispersión urbana representa uno de los principales problemas para la sostenibilidad de Cancún, debido al desarrollo de grandes conjuntos habitacionales en la periferia.

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“Cancún tiene un problema grave llamado dispersión urbana que es una baja densidad en donde se desarrolla vivienda inmobiliaria, pero estos fraccionamientos que se construyen en masa se quedan solos porque son ocupados por migración flotante”, señaló.

Ante esta situación, propuso incentivar la rehabilitación de inmuebles abandonados en la zona central de la ciudad, con el objetivo de aprovechar la infraestructura existente, frenar la expansión hacia las áreas naturales periféricas y reducir los tiempos de traslado, que actualmente superan la hora de trayecto.

Maldonado Jiménez agregó que, en coordinación con la academia, el colectivo analiza la tipología arquitectónica de Cancún para plantear alternativas de vivienda sustentable e infraestructura peatonal y ciclista que contribuyan a reducir la huella de carbono.