El domo del Parque de las Casitas, en la ciudad de Chetumal, fue el escenario del “Sorteo de Conscriptos del Servicio Militar Nacional, Clase 2008 y Remisos”, una jornada en la que mil 400 jóvenes, entre hombres y mujeres, se reunieron para cumplir con este trámite que corresponde a los ciudadanos del municipio de Othón P. Blanco.

La actividad fue convocada por la Junta Municipal de Reclutamiento de Othón P. Blanco, en coordinación con la 34/a. Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), instituciones que participan cada año en la organización de este procedimiento, el cual forma parte de las obligaciones previstas en la legislación mexicana para quienes alcanzan la mayoría de edad.

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El sorteo está dirigido a los jóvenes nacidos en 2008, que integran la Clase 2008, así como a los denominados remisos, es decir, aquellas personas de clases anteriores que, por distintas razones, no habían cumplido con el trámite en el año que les correspondía y que debieron regularizar su situación. Con ello, ambos grupos fueron convocados a una misma ceremonia.

De acuerdo con la información proporcionada, la cifra de mil 400 asistentes incluyó a hombres y mujeres. La participación femenina en este acto es de carácter voluntario, ya que el Servicio Militar Nacional es obligatorio para los varones, mientras que las mujeres pueden incorporarse si así lo deciden. La presencia de ambos géneros en el domo fue señalada por los organizadores como parte de una experiencia que, según se expresó, contribuye a fortalecer su papel como ciudadanos y ciudadanas de Othón P. Blanco.

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El procedimiento de sorteo consiste, de manera general, en la extracción de esferas o insaculación, que determina la situación de cada conscripto respecto a su incorporación a las actividades del Servicio Militar. Por tratarse de un acto público y supervisado por la autoridad castrense, su desarrollo se realiza con la presencia de personal militar y representantes de la Junta Municipal de Reclutamiento.

Durante la jornada, los jóvenes, en su mayoría acompañados por familiares, ocuparon las instalaciones del domo del Parque de las Casitas, sitio de uso común para eventos de carácter cívico y comunitario en la capital del estado.