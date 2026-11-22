MÉRIDA, Yucatán.– Un joven de 22 años fue asegurado por elementos policiacos durante las primeras horas de este domingo, luego de que vecinos del fraccionamiento Las Américas reportaran que presuntamente intentó ingresar a un domicilio.

Los hechos ocurrieron en la calle 51-B, entre 100-A y 106, en la segunda etapa del fraccionamiento, donde el muchacho habría sido visto deambulando por la zona antes de quedarse dormido en una banqueta.

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Tras recibir el reporte ciudadano, agentes policiacos acudieron al sitio, abordaron al joven y lo trasladaron aparentemente a los separos.

Sin embargo, hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre su paradero, por lo que se solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a sus familiares y establecer contacto con ellos.