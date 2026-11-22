Un accidente laboral registrado durante las primeras horas de este domingo al interior de la tienda Soriana Aviación, en Ciudad del Carmen, movilizó a paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, luego de que un trabajador del área de salchichonería sufriera una lesión en la mano derecha mientras realizaba sus actividades.

De acuerdo con los primeros datos, el empleado, identificado como Eduardo, se encontraba utilizando una rebanadora industrial para cortar jamón cuando, por circunstancias que hasta el momento no han sido esclarecidas, terminó lesionándose parte de la palma de la mano derecha. La situación generó preocupación entre sus compañeros, quienes solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia.

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Tras recibir el reporte, técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja Mexicana arribaron al establecimiento para brindarle los primeros auxilios. Luego de valorar la lesión, procedieron a realizarle una curación en el lugar, además de colocarle un vendaje para contener el sangrado y proteger la zona afectada.

Posteriormente, debido a las características de la herida, los paramédicos determinaron que era necesario trasladarlo a un hospital para recibir atención médica especializada, por lo que el trabajador fue llevado en una ambulancia al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

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El empleado salió del establecimiento por el acceso destinado al personal y abordó la unidad de emergencia para su traslado, mientras sus compañeros permanecían en el lugar. Durante esos momentos, el joven mostraba preocupación y molestias a consecuencia de la lesión sufrida en la mano derecha.

Hasta el momento, se desconocen las causas precisas que provocaron este accidente de trabajo, así como si se trató de una falla durante la operación de la maquinaria o de alguna otra circunstancia relacionada con su utilización. Tampoco se ha informado oficialmente sobre la gravedad de la lesión ni sobre su evolución médica.