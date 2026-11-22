Vecinos de la colonia Nueva Esperanza, en Champotón, expresaron su malestar ante el mal estado de las calles y la falta de alumbrado público.

Tras un recorrido por la calle 19 con 14, se constataron no solo las malas condiciones que presentan algunos tramos de la cinta asfáltica, sino también la presencia de varias fugas y tomas de agua expuestas.

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Josefa del Carmen Poot comentó que las fugas, aunadas a las descargas de aguas jabonosas provenientes de predios particulares, contribuyen al visible deterioro de las vialidades de este sector.

“Las descargas y las fugas de agua dañan el pavimento, mientras que el paso de vehículos deteriora las tomas expuestas, provocando futuras fugas”, concluyó.

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Otros habitantes de la zona también externaron su malestar por el deterioro de la calle y las constantes fugas que, hasta el momento, no han recibido atención por parte de las autoridades.