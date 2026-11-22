Una persona lesionada fue el saldo de un accidente automovilístico ocurrido sobre la avenida Juárez, en la esquina con Lilis, en la colonia Ejidal, donde el presunto responsable conducía bajo los influjos del alcohol y a exceso de velocidad.

De acuerdo con los primeros datos, el conductor de un automóvil se impactó contra otro vehículo que circulaba por la zona. El choque dejó a una persona lesionada, quien recibió los primeros auxilios por parte de paramédicos y posteriormente fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

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Testigos señalaron que, antes del percance, el automovilista habría intentado arrollar a una mujer que viajaba en motocicleta acompañada de dos menores de edad.

Tras provocar el accidente, el presunto responsable intentó darse a la fuga, pero fue interceptado por algunos motociclistas que se encontraban en el lugar, en espera de la llegada de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

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Finalmente, los oficiales lograron detener al conductor, quien presuntamente se encontraba en estado etílico, y lo pusieron a disposición de las autoridades correspondientes.

Hasta el momento, se desconocen las causas exactas que originaron el accidente, por lo que serán las autoridades quienes realicen las investigaciones correspondientes.