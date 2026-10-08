José María Morelos conmemora la creación de Quintana Roo con evento cívico y cultural

En el marco de la Celebración de la creación del Estado libre y soberano de Quintana Roo, se llevó a cabo esta mañana un evento cívico en el parque central con la participación de la escuela secundaria Andrés Quintana Roo y los trabajadores del municipio.

En el evento, la escuela secundaria llevó a cabo la presentación un cuadro artístico y cultural, el cual le dio realce a la celebración de esta fecha.

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En la ceremonia, se indicó que el 8 de octubre de 1974, durante el gobierno de Luis Echeverria Álvarez, se publica en el Diario Oficial de la Federación, el decreto en el cual se eleva al Territorio Federal de Quintana Roo, en Estado Libre y Soberano.

Las escuelas de la ciudad realizaron dentro de sus planteles educativos, eventos culturales y artísticos para recordar el 54 aniversario de la creación del Estado de Quintana Roo.

La mañana de este jueves, en la alcaldía de Dziuché, se llevó a cabo también un evento para celebrar, el aniversario de creación del territorio al igual una de gustación de platillos por la fecha en la que se inauguró el mercado municipal de esa localidad.