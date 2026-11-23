Violenta riña registrada en las inmediaciones del Parque de la colonia Luis Donaldo Colosio, específicamente sobre la transitada avenida 30, dejó como saldo a un hombre gravemente lesionado tras recibir una herida provocada por un arma punzocortante en una de sus extremidades inferiores. El incidente movilizó a cuerpos de emergencia y corporaciones policiacas, aunque los presuntos responsables lograron evadir la acción de la justicia.

​De acuerdo con la información recabada en el lugar de los hechos, el altercado se desencadenó cuando el ahora lesionado y otros individuos se enfrascaron en una acalorada discusión en la vía pública, la cual escaló rápidamente a los golpes. En medio del enfrentamiento, uno de los contrincantes sacó de entre sus ropas un arma blanca con la que arremetió directamente contra su oponente, logrando herirlo de consideración a la altura de la pierna.

​Tras la agresión y al verse en desventaja, los involucrados emprendieron la huida. Como pudo, y pese a la lesión que le dificultaba caminar, el hombre afectado logró correr varias calles junto con sus acompañantes para ponerse a salvo, ingresando finalmente a una sucursal de Farmacias Similares ubicada en la zona, donde pidió desesperadamente el auxilio de los trabajadores del establecimiento.

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​Al percatarse de la gravedad de la herida y notar que el sujeto presentaba una hemorragia abundante, los empleados de la farmacia actuaron de inmediato realizando el reporte correspondiente a través de la línea de emergencias 911, solicitando con urgencia la presencia de una unidad médica para evitar un desenlace fatal por la pérdida de sangre.

​Minutos más tarde arribaron paramédicos de una ambulancia, quienes procedieron a brindarle los primeros auxilios y atención prehospitalaria al lesionado para estabilizarlo y controlar el sangrado. Posteriormente, debido a la naturaleza de la herida, fue abordado a la unidad y trasladado de emergencia al Hospital General de la ciudad para recibir atención médica especializada.

​De manera simultánea, elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo sucedido e implementaron un operativo de búsqueda y rastreo por las calles aledañas de la colonia Colosio con el objetivo de ubicar y detener a los agresores; sin embargo, tras varios minutos de patrullaje, las autoridades informaron que no se obtuvieron resultados positivos.