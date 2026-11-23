La semana 12 de ‘La Granja VIP’ arrancó con movimientos estratégicos decisivos durante la gala de este lunes, jornada en la que el creador de contenido Kunno obtuvo la capatacía por segunda ocasión en la temporada, mientras que el actor Julio Camejo se convirtió en el primer habitante en riesgo de eliminación.

El triunfo de Kunno se concretó tras imponerse en la prueba final ante Ivonne Montero, Niurka Marcos y Kevyn "Bicolor" Contreras. Con esta victoria, el influencer no solo asegura inmunidad durante los próximos días y el control sobre la repartición de tareas en la granja, sino que también gana el acceso a la suite especial.

Por otro lado, la placa de nominados abrió antes de iniciar el reto de liderazgo debido al "Legado" dejado por Daniela Alexis "Bebeshita", quien resultó eliminada en la gala anterior. La exintegrante decidió nominar de manera directa a Julio Camejo, colocándolo automáticamente en peligro de abandonar la competencia.

A raíz de esta sanción directa, Camejo perdió su derecho a disputar el chaleco de Capataz, cediendo su lugar en la contienda a Kevyn "Bicolor" Contreras. No obstante, el actor mantiene una ventaja clave en el juego al conservar el "Poder de la Herradura", beneficio que podrá hacer válido durante la gala del próximo jueves.

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