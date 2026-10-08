Quintana Roo cumple 52 años entre crisis turística, pobreza e informalidad laboral

Al cumplirse este 8 de octubre 52 años de la fundación de Quintana Roo como Estado Libre y Soberano, la celebración llega ensombrecida por una severa crisis turística y social. En el último año, el destino ha reportado una notable pérdida de visitantes, un problema que los prestadores de servicios atribuyen al abandono institucional y a la falta de condiciones básicas de infraestructura.

A más de cinco décadas de su fundación como entidad federativa, la cotidianidad en diversos municipios del estado se sostiene entre carencias históricas, destacando de manera crítica la falta constante de suministro eléctrico y la escasez prolongada de agua potable, servicios que continúan fallando tanto en zonas residenciales como en los principales corredores comerciales.

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Ante la falta de respuestas por parte de las autoridades locales, las protestas y cierres viales por parte de habitantes afectados se han vuelto una constante en la entidad. Diversos sectores coinciden en señalar que el Gobierno estatal ha sido rebasado y que los principales avances en materia de infraestructura, seguridad y rescate urbano han contado con la intervención y el respaldo de la Federación, evidenciando el vacío de gestión del Gobierno local en este aniversario.

El decreto que lo elevó de territorio federal a entidad federativa se publicó el 8 de octubre de 1974 en el Diario Oficial de la Federación, tras la reforma al artículo 43 de la Constitución. El Congreso Constituyente se instaló el 25 de noviembre de ese año y la Constitución local se promulgó el 12 de enero de 1975.

La falta de agua potable y los problemas en el suministro eléctrico continúan afectando a habitantes de distintos municipios / POR ESTO!

En cinco décadas, el estado pasó de ser uno de los territorios más jóvenes del país a concentrar el principal polo turístico de México. Al cierre de 2024 recibió 20.9 millones de turistas, 32.7 millones de pasajeros y 7.1 millones de cruceristas. Generó el 46.4 por ciento de las divisas que ingresaron al país por visitantes internacionales. Cuenta con más de 135 mil habitaciones hoteleras y conexiones aéreas directas con 125 ciudades. Entre enero y octubre de 2025, el Aeropuerto Internacional de Cancún movilizó 24.4 millones de pasajeros, ocupando el segundo lugar nacional.

Los cuatro Pueblos Mágicos —Bacalar, Isla Mujeres, Tulum y Cozumel— sumaron 3.23 millones de visitantes en 2024. Cozumel y Mahahual concentran buena parte del turismo de cruceros del país.

Ese volumen de actividad convive con indicadores sociales que muestran otra realidad. De acuerdo con el Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2025, alrededor de 516 mil 900 personas viven en pobreza, el 25 por ciento de una población estimada en poco más de 2 millones de habitantes. De ellas, 79 mil 600 se encuentran en pobreza extrema. En seis de los 11 municipios —Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Bacalar, Lázaro Cárdenas, Tulum e Isla Mujeres— más de la mitad de la población vive en esa condición.

En el mercado laboral, entre abril y junio de 2026 se registraron un millón 25 mil 532 personas ocupadas, pero 461 mil —el 45 por ciento— se encontraban en alguna modalidad de empleo informal. La pobreza laboral se ubicó en 19.9 por ciento. Los restaurantes y servicios de alojamiento concentran el 22.8 por ciento de la población ocupada.

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El sargazo alcanzó en 2026 un récord: hasta el 11 de septiembre se habían recolectado 127 mil 941 toneladas, 40 por ciento más que en 2025. El Banco Interamericano de Desarrollo estima que el fenómeno genera pérdidas anuales de 11 mil 500 millones de dólares para el sector turístico.

En el primer semestre de 2026, el estado perdió más de 508 mil turistas respecto del mismo periodo del año anterior, el equivalente a 7.1 días de ocupación hotelera cero. El mercado estadounidense, el principal, cayó 10.2 por ciento.

A 52 años de su nacimiento como estado, Quintana Roo concentra casi la mitad de las divisas turísticas del país y, al mismo tiempo, mantiene a uno de cada cuatro habitantes en pobreza y a casi la mitad de su fuerza laboral en la informalidad.