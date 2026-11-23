La noche de este lunes 23 de noviembre de 2026 se registró una fuerte movilización de seguridad tras reportes ciudadanos sobre detonaciones de arma de fuego y una presunta persecución en el ejido Mochis, perteneciente al municipio de Ahome en el estado de Sinaloa.

De acuerdo con testimonios de habitantes de distintos sectores de la comunidad, durante el transcurso de la noche se escucharon múltiples disparos, lo que generó alerta entre los vecinos de la zona. Asimismo, pobladores señalaron haber observado el desplazamiento de unidades navales que presuntamente perseguían a una camioneta.

🔴Se reporta un enfrentamiento entre civiles armados y fuerzas federales en las inmediaciones del ejido Mochis, en el municipio de Ahome, al norte de Sinaloa. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre personas lesionadas o detenidas. https://t.co/L1slgDb7pC — Azucena Uresti (@azucenau) November 24, 2026

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades municipales y corporaciones de seguridad no han emitido un comunicado oficial para confirmar el saldo del operativo, ni se ha dado información alguna sobre posibles personas detenidas, lesionadas o el aseguramiento de vehículos.

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