La creadora de contenido e intérprete urbana Yeri Mua generó preocupación entre millones de seguidores luego de compartir una actualización sobre su estado de salud, en la que confesó atravesar dificultades físicas que la han obligado a alejarse temporalmente de las plataformas digitales.

La revelación fue hecha por medio de sus redes sociales, explicando a sus seguidores que ha presentado problemas en su habla y coordinación. La noticia ha sorprendido a los fanáticos de la artista debido a la falta de información compartida por la creadora de contenido.

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¿Por qué Yeri Mua se alejó de las redes sociales?

A través de una historia publicada en su cuenta oficial de Instagram, la veracruzana apareció con semblante vulnerable y al borde del llanto para aclarar la razón por la que ha disminuido su actividad habitual, especialmente en sus habituales transmisiones en vivo en TikTok.

"Han sido momentos complicados y he tenido problemas en mi habla y coordinación. Sé que todo va a mejorar y estaré mejor. Las amo y las extraño mucho", escribió la artista junto a la imagen.

Yero Mua aclaró la razón por la que ha disminuido su actividad en redes. / Instagram: yerimua

Hasta el momento, Yeri Mua no ha detallado si cuenta con un diagnóstico médico específico ni qué originó estos síntomas. Sin embargo, el anuncio provocó una ola inmediata de mensajes de apoyo y solidaridad por parte de sus fanáticos y colegas del medio digital, quienes le pidieron priorizar su recuperación física y emocional.