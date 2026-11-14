El embajador de Estados Unidos en Belice, André Bauer, y el ministro de Seguridad Nacional beliceño, Michel Chebat, recorrieron la zona limítrofe con México, a lo largo de la franja del río Hondo que colinda con el sur de Quintana Roo. La visita se enmarca en la estrategia regional contra grupos delictivos en el Hemisferio Occidental.

Durante la gira de trabajo, ambos funcionarios evaluaron las acciones derivadas de la participación de Belice en la Coalición Anticártel de las Américas, un mecanismo orientado a contener la operación de organizaciones criminales transnacionales y a fortalecer el estado de derecho en la región.

Supervisan embajador de EU y ministro de Belice el río Hondo, frontera con Quintana Roo

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El recorrido se realiza luego de que el gobierno del primer ministro John Briceño declarara un estado de emergencia por 30 días. La medida fue adoptada ante el repunte de hechos violentos y de presuntos enfrentamientos atribuidos a células delictivas en sectores de la Ciudad de Belice, en Ladyville y en comunidades del distrito de Cayo.

En este contexto, la Embajada de México en Belice mantiene vigente una alerta de seguridad dirigida a los connacionales que residen o transitan por el país vecino. El aviso los exhorta a evitar viajes no esenciales hacia el sur de la Ciudad de Belice y hacia las áreas donde existan operativos activos. También les pide respetar los toques de queda y los puntos de revisión establecidos por las autoridades beliceñas.

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La frontera sur de Quintana Roo y Belice está definida por el cauce del río Hondo, por lo que la supervisión en ese tramo atañe de manera directa a las comunidades de ambos lados del límite.