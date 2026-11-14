Chetumal: mujer de 90 años, originaria de Belice, muere en hotel del centro

Una mujer de 90 años, originaria de Belice, perdió la vida en una habitación del hotel TRY Chetumal, ubicado en el cruce de las calles Carmen Ochoa de Merino y 5 de Mayo, en la zona centro de la capital quintanarroense. El hecho movilizó a cuerpos de emergencia y a autoridades ministeriales.

De acuerdo con los reportes preliminares, tras recibirse el aviso, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al establecimiento.

Según la información disponible, la mujer tenía antecedentes cardíacos y se le aplicaron maniobras de reanimación.

Pese a ello se confirmó que ya no contaba con signos vitales. Posteriormente llegaron al sitio elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), peritos criminalistas de la Dirección de Servicios Periciales y personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Ellos acordonaron el área, procesaron la escena y realizaron el levantamiento del cuerpo, procedimientos que forman parte de las diligencias cuando debe establecerse con precisión la causa de un fallecimiento.