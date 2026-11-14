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Chetumal: mujer de 90 años, originaria de Belice, muere en hotel del centro

La adulta mayor fue localizada sin signos vitales en el hotel TRY Chetumal. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al establecimiento

Por Fernando Baeza

14 de nov de 2026

1 min

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Autoridades ministeriales y personal del Servicio Médico Forense acudieron al hotel TRY Chetumal, en el centro de la capital quintanarroense, tras el fallecimiento de una mujer de 90 años.
Autoridades ministeriales y personal del Servicio Médico Forense acudieron al hotel TRY Chetumal, en el centro de la capital quintanarroense, tras el fallecimiento de una mujer de 90 años. / Fernando Baeza

Una mujer de 90 años, originaria de Belice, perdió la vida en una habitación del hotel TRY Chetumal, ubicado en el cruce de las calles Carmen Ochoa de Merino y 5 de Mayo, en la zona centro de la capital quintanarroense. El hecho movilizó a cuerpos de emergencia y a autoridades ministeriales.

De acuerdo con los reportes preliminares, tras recibirse el aviso, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al establecimiento.

Según la información disponible, la mujer tenía antecedentes cardíacos y se le aplicaron maniobras de reanimación.

Pese a ello se confirmó que ya no contaba con signos vitales. Posteriormente llegaron al sitio elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), peritos criminalistas de la Dirección de Servicios Periciales y personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Ellos acordonaron el área, procesaron la escena y realizaron el levantamiento del cuerpo, procedimientos que forman parte de las diligencias cuando debe establecerse con precisión la causa de un fallecimiento.

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