Incendian bodega de Los Papis de Cancún; encapuchados someten y golpean al velador

El reporte de un incendio en la bodega de la agrupación musical Los Papis de Cancún provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y autoridades de los tres niveles de gobierno, luego de que se reportara que el siniestro habría sido provocado por dos sujetos encapuchados, quienes presuntamente ingresaron al inmueble, sometieron al velador y posteriormente lanzaron bombas molotov para iniciar el fuego.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 14:10 horas de este sábado en la Supermanzana 100, en el cruce de las calles 20 y 117, cuando se alertó a través del número de emergencias 911 sobre un incendio en las instalaciones utilizadas por la agrupación musical. De acuerdo con los primeros reportes, dos hombres con el rostro cubierto llegaron al lugar y amagaron al trabajador que se encontraba encargado de vigilar la bodega.

Los sujetos presuntamente sometieron al velador, lo amarraron y posteriormente lo golpearon en repetidas ocasiones para evitar que pudiera pedir ayuda. Una vez que tuvieron el control del inmueble, habrían arrojado artefactos incendiarios tipo bombas molotov, con los que provocaron que las llamas comenzaran a extenderse entre los objetos y materiales almacenados.

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Tras recibir el reporte, personal del complejo de seguridad C5 activó los protocolos de atención y coordinó el desplazamiento de unidades del Heroico Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, paramédicos, policías municipales y estatales, además de autoridades federales, quienes acudieron para atender la emergencia y verificar lo ocurrido.

A su llegada, los bomberos comenzaron las maniobras para controlar el fuego y evitar que se propagara a otras áreas del inmueble. Mientras tanto, los elementos policiales tomaron conocimiento de lo sucedido y localizaron al velador, quien presentaba diversos golpes en el cuerpo, por lo que fue atendido en el lugar por paramédicos.

Después de una valoración, los socorristas determinaron que el trabajador no requería ser trasladado a un hospital, por lo que permaneció en el sitio mientras las autoridades realizaban las primeras diligencias relacionadas con el incidente.

El incendio provocó daños materiales en distintos artículos utilizados por la agrupación musical para sus presentaciones, entre ellos instrumentos y equipo musical, así como diversas estructuras metálicas y materiales empleados para montar los escenarios de sus eventos. Estos objetos quedaron afectados por las llamas, por lo que será necesario realizar una evaluación para determinar el monto total de las pérdidas.

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Una vez que el fuego fue completamente controlado y se descartaron nuevos riesgos, las autoridades confirmaron que no se trataba de un accidente, sino de un incendio presuntamente provocado, por lo que se dio intervención a las instancias correspondientes para iniciar las investigaciones.

Al lugar también acudieron elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, quienes comenzaron con las primeras averiguaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque, recabar posibles indicios y establecer la identidad de los responsables.

De manera paralela, el grupo de reacción de la Policía Municipal desplegó un operativo de búsqueda en los alrededores y sectores cercanos, con la finalidad de localizar a los dos sujetos señalados como presuntos responsables de someter al velador y provocar el incendio.

Hasta el momento no se ha confirmado la detención de alguna persona relacionada con estos hechos, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el móvil de la agresión y establecer si los responsables tenían algún objetivo específico contra los integrantes de la agrupación musical Los Papis de Cancún.