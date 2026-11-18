Eduardo Lorenzo Martínez Arcila anunció su renuncia al Partido Acción Nacional (PAN), luego de más de 25 años, al señalar desacuerdos con el rumbo de la organización en Quintana Roo y acusar que sus propuestas para atender los problemas internos fueron ignoradas por las dirigencias estatal y nacional.

La decisión fue formalizada mediante una carta y dirigida a Jorge Romero Herrera, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, en la que señaló que su salida responde al extravío mora” en el que, según él, ha caído el partido en Quintana Roo.

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En el documento, Martínez Arcila afirmó que insistió en la necesidad de dialogar y trabajar en equipo para rescatar al PAN, pero sus planteamientos no tuvieron respuesta.

Por medio de una publicación en redes sociales, confirmó su decisión y expresó: “Después de 25 años, cierro mi ciclo en el Partido Acción Nacional, pero no renuncio a mi vocación ni a mi compromiso con Quintana Roo”.