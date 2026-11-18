La falta de recursos específicos para atender a las personas en situación de calle dentro del Programa de Atención a Grupos Prioritarios del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) Estatal evidencia la ausencia de una estrategia institucional frente a una problemática que va en aumento en Campeche, coincidieron representantes legislativos del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC).

Los coordinadores parlamentarios cuestionaron que, pese a contar con un presupuesto de 11 millones 773 mil 480 pesos para 2026, el programa no contemple a este sector entre sus beneficiarios.

El representante legislativo del PAN, Jhosué Rodríguez Golib, calificó como lamentable y preocupante que no exista una asignación presupuestal para atender a quienes viven en las calles. Advirtió que esta situación es cada vez más visible en la capital campechana y requiere atención prioritaria de las autoridades.

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Consideró necesario identificar qué dependencia es responsable de atender esta problemática, por qué no se han destinado recursos y cuál es el destino del presupuesto de asistencia social. Asimismo, sostuvo que el Congreso debe vigilar la aplicación de estos fondos y revisar que en el próximo ejercicio fiscal se contemple una partida económica y un programa integral que garantice atención a esta población.

El coordinador parlamentario del PRI, Miguel Ángel Pool Alpuche, advirtió que sería grave que las personas en situación de calle fueran excluidas de los apoyos por no representar un beneficio político o electoral, pues se trata de un sector vulnerable que, en muchos casos, enfrenta problemas de salud mental y carece de condiciones para gestionar por sí mismo la ayuda institucional.

Cuestionó que se privilegie la atención de otros grupos mientras quienes viven y deambulan por parques y cruceros permanecen sin una estrategia que permita mejorar sus condiciones. Consideró que la falta de recursos evidenciaría desinterés gubernamental y pidió que, durante las comparecencias de los responsables del ramo y la discusión del presupuesto de 2027, expliquen por qué este sector fue excluido y qué acciones proponen para revertir la situación.

“Cuando se quiere atender algo o abanderar algo, pero no se refleja en el presupuesto, sencillamente evidencia desinterés”, sentenció.

En tanto, el coordinador de MC, Pedro Armentía López, cuestionó la discrecionalidad con la que, aseguró, se distribuyen los recursos destinados a programas sociales en distintas dependencias estatales, mientras permanecen sin atender necesidades como la de las personas en situación de calle.

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Señaló que el DIF dispone de alrededor de 100 millones de pesos para apoyos sociales y cuestionó que dependencias sin vocación asistencial manejen bolsas presupuestales mayores, sin que exista claridad sobre quiénes reciben los beneficios ni cuáles son los criterios de asignación. Calificó estos esquemas como programas de asistencialismo con posible orientación electoral.

Armentía López adelantó que MC revisará las modificaciones presupuestales que presente el Gobierno estatal el próximo 19 de noviembre, a fin de identificar si se incorporan recursos adicionales y bajo qué condiciones se ejercerán.

El Programa de Atención a Grupos Prioritarios contempla sectores como personas adultas mayores, personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes, entre otros, pero excluye a quienes sobreviven en las calles, pese a que su situación requiere intervención institucional, recursos y atención especializada, más allá de los discursos sobre asistencia social.