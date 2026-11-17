La salida de cuadros políticos del Partido Acción Nacional (PAN) en Quintana Roo comienza a tomar forma rumbo al proceso electoral de 2027. Laura Susana Martínez Cárdenas formalizó su renuncia a la militancia panista, mientras que Eduardo Martínez Arcila también se sumaría a este movimiento de salida del blanquiazul, en medio de los acercamientos que ambos perfiles mantienen con Movimiento Ciudadano (MC).

En el caso de Laura Susana Martínez Cárdenas, la renuncia quedó formalizada mediante un documento fechado el 17 de noviembre de 2026 y dirigido al Comité Ejecutivo Nacional y al Comité Directivo Estatal del PAN, en el que anunció su separación definitiva e irrevocable después de más de 20 años de militancia.

En el escrito, Martínez Cárdenas justificó su decisión por sus diferencias con la actual dirigencia estatal, a la que acusó de mantener una postura sumisa frente al Gobierno de Quintana Roo. También consideró que el partido ha dejado de cumplir su función como oposición y de representar un contrapeso ante los excesos, abusos y presuntos actos de corrupción del gobierno estatal.

La exmilitante señaló que sus ideales, visión y misión personal tomaron un rumbo distinto al de la conducción actual del partido, por lo que decidió cerrar ese ciclo de manera pacífica y con respeto a la militancia.

Noticia Destacada Vecinos de la Supermanzana 91 de Cancún emplayan a hombre en un poste por robar a comercios y personas

Por su parte, Eduardo Martínez Arcila, exdirigente estatal del PAN y exdiputado local, también podría sumarse a esta salida del partido, aunque hasta el momento no se ha confirmado que haya presentado formalmente su renuncia.

Estos movimientos ocurren después de que Movimiento Ciudadano en Quintana Roo confirmara acercamientos y conversaciones con este grupo político para explorar su incorporación de cara a las elecciones de 2027.

La eventual llegada de ambos perfiles representaría un movimiento en la configuración de las fuerzas políticas de la entidad, particularmente por la trayectoria que han mantenido dentro de Acción Nacional y su participación en distintos espacios de decisión partidista.

Con esta renuncia y la posible salida de Martínez Arcila, el PAN enfrenta un nuevo episodio de reacomodos internos en Quintana Roo, mientras comienzan a definirse los movimientos políticos rumbo a la próxima contienda electoral.