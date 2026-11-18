La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, anunció que este miércoles 18 de noviembre se publicará en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un nuevo decreto presidencial para fortalecer y reorganizar Talleres Gráficos de México, organismo encargado de producir boletas electorales, documentos oficiales y materiales de seguridad.

Durante la conferencia mañanera desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la funcionaria explicó que el decreto sustituirá al emitido en 1999 e incorporará mecanismos de vigilancia, transparencia y rendición de cuentas.

También confirmó el nombramiento de Viridiana Gabriela Yáñez Rivas como nueva directora general de Talleres Gráficos de México, a partir de este miércoles.

¿Qué cambiará con el nuevo decreto de Talleres Gráficos de México?

Rosa Icela Rodríguez detalló que uno de los principales cambios será la reestructuración de la Junta de Gobierno, que pasará de cuatro a siete integrantes.

El nuevo órgano incorporará tres representantes independientes provenientes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Tecnológico de Monterrey.

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Además, se establecerá un padrón público de proveedores y contratistas, con evaluaciones de sus capacidades técnicas, operativas y financieras.

También se contempla transparentar los contratos y convenios, así como solicitar auditorías anuales a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Gobierno busca fortalecer producción de boletas electorales

La titular de Gobernación explicó que el fortalecimiento de Talleres Gráficos se desarrollará en dos etapas.

La primera concluirá en junio de 2027 e incluirá la modernización administrativa y mayores mecanismos de supervisión.

La segunda, prevista de julio de 2027 a 2030, contempla impulsar una Ley de la Imprenta Nacional de México y proponer modificaciones a la legislación electoral para que la producción de documentación y materiales electorales quede a cargo de instituciones públicas.

Rodríguez señaló que también se buscará establecer compras consolidadas para el INE y los organismos públicos locales electorales, con el objetivo de reducir costos.

Nombran a Viridiana Gabriela Yáñez como directora de Talleres Gráficos

La funcionaria presentó a Viridiana Gabriela Yáñez Rivas, quien asumirá la dirección general del organismo.

Yáñez Rivas es licenciada en Sociología, maestra en Gobierno y Asuntos Públicos y doctora en Políticas Públicas. Ingresó a Talleres Gráficos en diciembre de 2025 como gerente de Cotizaciones y Servicios Técnicos.

Finalmente, Rosa Icela Rodríguez destacó que las modificaciones buscan fortalecer la capacidad del Estado para producir documentación oficial, mejorar el control de los recursos públicos y garantizar mayor transparencia en la contratación de servicios.

IO