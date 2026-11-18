Entre sombreros, bigotes, trenzas, carrilleras y vestimentas alusivas a la época revolucionaria, cientos de pequeños llenaron de alegría, color y tradición las principales calles de la ciudad durante el desfile conmemorativo del 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.

Los grandes protagonistas de esta celebración fueron los peques y docentes de los diferentes jardines de niños, quienes, caracterizados como revolucionarios y adelitas, marcharon con entusiasmo, regalando momentos llenos de ternura y emoción a las familias que se congregaron para disfrutar del recorrido.

El desfile estuvo encabezado por la banda de guerra del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 14, seguida de los contingentes de educación preescolar, que sorprendieron con sus coloridos vestuarios, tablas rítmicas y originales representaciones de aquella etapa histórica del país.

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Uno de los atractivos que arrancó sonrisas y aplausos fue la creatividad de padres de familia y maestros, quienes transformaron carriolas y cochecitos en pequeños caballos revolucionarios, transportando a los párvulos como auténticos personajes de la época. También destacó un simpático trenecito que recorrió el trayecto desde la cancha La Valencia hasta el Palacio Municipal.

La música también puso su toque especial a esta fiesta cívica, con la participación de las bandas de música del Colegio Tizimín y del Instituto México, cuyos acordes dieron mayor solemnidad y entusiasmo al recorrido.

En esta jornada participaron las instituciones de educación preescolar: Juan de la Barrera, Víctor Cervera Pacheco, Tizimín Cah, Cristóbal Colón, Zazil Ha, Tierra y Libertad, María Romero Conde, Colegio Tizimín, Juan Rivero Gutiérrez, Remigio Aguilar Sosa, Jean Piaget e Ignacio Allende, e Instituto México.

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De acuerdo con el programa oficial, el contingente de preescolar reunió a 853 participantes, entre docentes, alumnos y acompañantes, bajo la coordinación de 13 directores.

En el presídium y entre los invitados a esta conmemoración estuvieron el presidente municipal, la presidenta del DIF local, así como otros integrantes del Cabildo y directores de las diferentes áreas del Ayuntamiento.

Entre los representantes educativos se encontraban Adelaida Gabriela Rodríguez Ceballos, supervisora de la Zona Escolar 100 de primarias; Mari Geny Álvarez Pérez, de la Zona 128 de preescolares; Efraín Palomo Fuentes, de la Zona 101 de primarias, y María Jesús Canto Aranda, de la 043 de preescolares.

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Finalmente, se recordó que mañana se llevará a cabo el desfile de escuelas primarias, que partirá del parque zoológico La Reina hasta el Palacio Municipal a las 8:00 horas.

Por su parte, el 20 de noviembre se realizará el desfile de nivel medio superior y superior a las 8:00 horas, que partirá del Centro de Desarrollo Comunitario hasta el Palacio Municipal.