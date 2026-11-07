Abejas africanas atacan a más de 50 personas en iglesia de Álvaro Obregón Nuevo

Más de 50 personas habrían sido picadas por abejas africanas en la localidad de Álvaro Obregón Nuevo, en un incidente registrado en las inmediaciones de una iglesia adventista.

De acuerdo con el reporte registrado siete de ellas recibieron atención de paramédicos y, tras ser valoradas, ninguna presentó lesiones de gravedad.

Elementos de la Comisión Nacional de Emergencia (CNE) informaron que recibieron el reporte alrededor de las 14:00 horas, a través del número de emergencias 911, mediante el cual se solicitó su apoyo.

El aviso señalaba la presencia de abejas en el templo, ubicado a un costado de un jardín de niños de la comunidad.

Al llegar al lugar, el personal de emergencia pidió a los feligreses que se retiraran del sitio como medida de precaución, a fin de reducir el riesgo de nuevos piquetes mientras se atendía la situación.

Una ambulancia de la CNC atendió a cuatro personas, mientras que otra unidad de la Cruz Roja Mexicana brindó atención a tres.

Paramédicos atendieron a siete personas tras el ataque de un enjambre de abejas africanas en las inmediaciones de una iglesia de Álvaro Obregón Nuevo

En todos los casos se trató de valoraciones médicas en el lugar, sin que se reportaran afectaciones de consideración. De acuerdo con los datos de la CNE, en este 2026 al menos 40 enjambres acumulados en la región han sido retirados de zonas de alto riesgo, durante el año.

Las corporaciones de emergencia suelen insistir en que la población evite acercarse a un enjambre o intentar retirarlo por cuenta propia, ya sea con fuego, humo o golpes, pues estas acciones pueden provocar un ataque masivo.

La recomendación es mantener distancia, alejar a niños y mascotas del lugar y reportar la ubicación de la colmena al número de emergencias 911, para que personal capacitado y con equipo de protección realice la remoción.