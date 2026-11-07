Choque en la colonia Adolfo López Mateos de Chetumal deja una persona lesionada

Una persona lesionada y daños materiales fue el saldo de un choque entre dos automóviles particulares, registrado este sábado en la colonia Adolfo López Mateos, en Chetumal.

Tras las diligencias en el lugar, peritos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) señalaron al conductor de uno de los vehículos como presunto responsable.

Dos vehículos particulares chocaron en el cruce de la Calzada Veracruz y la calle Ignacio Comonfort, en Chetumal; una persona resultó lesionada.

El percance ocurrió en el cruce de la Calzada Veracruz con la calle Ignacio Comonfort. Un Nissan Sentra de color gris circulaba por la Calzada Veracruz, vialidad en la que contaba con preferencia de paso, y al llegar al cruce se impactó directamente contra el costado izquierdo de un vehículo tipo Jetta.

Según el reporte, el conductor de este último no habría respetado el señalamiento de alto fijo. Por la fuerza del golpe, al menos una persona presentó diversos golpes contusos y una crisis nerviosa. Paramédicos llegaron al sitio y le brindaron primeros auxilios.

Ambas unidades resultaron con afectaciones estructurales severas, lo que elevó el monto estimado de las pérdidas materiales.

Elementos del Departamento de Peritos en Hechos de Tránsito de la SSC acudieron al lugar y realizaron las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias del hecho.