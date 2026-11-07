Rehabilitan el Parque de la Virgen en Chetumal; habitantes piden transparencia en el gasto

La Secretaría de Obras Públicas (SEOP) comenzó los trabajos de reconstrucción y rehabilitación del parque de la Virgen, en la Bahía de Chetumal, luego de más de cinco años de reclamos reiterados de la ciudadanía.

El deterioro del sitio se originó a finales de 2021, cuando la estructura sufrió un derrumbe parcial por el uso de maquinaria pesada durante la remodelación del Boulevard Bahía, obra realizada en el sexenio del exgobernador Carlos Joaquín.

Desde entonces, el espacio quedó inhabilitado y sin que se emprendieran acciones para restituirlo. El arranque de la obra ha generado opiniones diversas entre habitantes de la capital quintanarroense, quienes coinciden en la importancia del espacio, aunque plantean dudas sobre el manejo de los recursos y la forma en que se atiende la infraestructura pública.

Jorge, vecino de Chetumal, consideró positivo que las autoridades hayan atendido finalmente la demanda social. Recordó que se trata de uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad y que mucha gente acudía a él para contemplar la bahía.

Sin embargo, manifestó inquietud por el monto de entre 17 y 20 millones de pesos asociado al proyecto general de mantenimiento del tramo.

El Parque de la Virgen, en la Bahía de Chetumal, comenzó sus trabajos de rehabilitación luego de años de deterioro; habitantes piden conocer los detalles y costos de la intervención.

A su juicio, resulta excesivo que se mencione esa cifra cuando no se conoce en qué se invertirá exactamente.

Teresa, por su parte, puso el acento en la falta de mantenimiento preventivo. Señaló que los espacios de convivencia familiar suelen deteriorarse porque no reciben atención continua, y que se permite que el daño avance hasta requerir inversiones de varios millones de pesos que, en su opinión, podrían evitarse con acciones de prevención.

Subrayó, no obstante, que es muy importante que el lugar sea remodelado. La rehabilitación de la glorieta se inscribe en una serie de acciones previstas para la zona costera de la ciudad.

Recientemente, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA), a cargo de Oscar Rébora Aguilera, anunció una inversión aproximada de 1.3 millones de pesos para mitigar la erosión en el Boulevard Bahía.

El Parque de la Virgen, en la Bahía de Chetumal, comenzó sus trabajos de rehabilitación luego de años de deterioro; habitantes piden conocer los detalles y costos de la intervención.

En cuanto al proyecto integral de mantenimiento a cargo de la SEOP, cuyo costo se estima entre 17 y 20 millones de pesos, Rafael Lara Díaz titular de la dependencia indicó que la fecha de inicio permanece incierta, pues depende de la suficiencia presupuestaria que determine la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).

Hasta el momento, la SEOP no ha precisado los detalles técnicos de la obra en la glorieta ni la fecha en que el parque de la Virgen será entregado para el uso público, información que permitiría a la población conocer los tiempos y el alcance de la intervención.