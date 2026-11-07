Sheinbaum llama a estudiantes de Chiapas a alzar la voz ante injusticias y los invita a que  “sean parte de la historia”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a los jóvenes de Chiapas a participar en la transformación del país, alzar la voz ante las injusticias y utilizar sus conocimientos para contribuir al bienestar de la sociedad.

Durante el evento Becas para el Bienestar, realizado este sábado 7 de noviembre de 2026 en Suchiapa, Chiapas, la mandataria destacó la importancia de la educación pública como herramienta para mejorar las condiciones de vida de la población.

“Sean parte de la historia, no se alejen, no la vean pasar por su ventana”, expresó ante estudiantes que asistieron al encuentro.

Sheinbaum pidió a los jóvenes no limitar sus conocimientos al desarrollo personal, sino considerar también su aplicación para atender las necesidades de sus comunidades.

Sheinbaum pide a estudiantes utilizar sus conocimientos para transformar México

La presidenta recordó su formación académica en Física por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como sus estudios de maestría y doctorado en Ingeniería en Energía.

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Explicó que pudo estudiar en el extranjero gracias a una beca, debido a que su familia no contaba con los recursos económicos necesarios para financiar esa etapa de su preparación.

A partir de esa experiencia, sostuvo que la educación pública y los apoyos económicos permiten ampliar las oportunidades de formación profesional.

“Cuando hay educación se construye paz, cuando hay educación se construye futuro”, afirmó.

Sheinbaum destaca la ingeniería mexicana del puente Rizo de Oro

Durante su intervención, la mandataria también hizo referencia a la inauguración del puente Rizo de Oro, que encabezó horas antes en La Concordia, Chiapas.

Señaló que la infraestructura fue diseñada y construida por ingenieros mexicanos y permitirá mejorar la comunicación entre comunidades que anteriormente dependían de embarcaciones para cruzar la presa La Angostura.

De acuerdo con la presidenta, el tiempo necesario para realizar ese cruce pasará de una o dos horas a aproximadamente cinco minutos.

Sheinbaum utilizó este proyecto como ejemplo de la aplicación de conocimientos técnicos para resolver necesidades sociales.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre las Becas para el Bienestar en Chiapas?

La presidenta destacó el programa de becas educativas y mencionó particularmente la Beca Gertrudis Bocanegra, dirigida a estudiantes de educación superior.

Asimismo, señaló que el acceso a la educación debe acompañarse de un compromiso con la sociedad y recordó que las instituciones públicas se sostienen con recursos del pueblo de México.

Finalmente, pidió a los estudiantes defender sus derechos y participar en los asuntos públicos.

“Si ven una injusticia, alcen la voz de la manera en que ustedes decidan”, expresó al concluir su mensaje en Suchiapa.

IO