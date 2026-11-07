Caída de rama de árbol daña cables de CFE y telefonía en Playa del Carmen

Una rama de árbol se cayó sobre la 10 Avenida con calle 82 de la colonia Luis Donaldo Colosio Murrieta en Playa del Carmen, al parecer por el viento y provocó daños a la red de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a cables de teléfonos.

La caída de un brazo del árbol dejó sin los servicios de energía eléctrica y de servicios de telefonía a varias viviendas adjuntas, aunque poco después se presentaron las autoridades de la CFE para reparar el daño.

Los hechos ocurrieron sobre la 10 Avenida entre las calles 80 y 82 de la colonia “Luis Donaldo Colosio” de esta ciudad, donde un brazo del árbol se desprendió al parecer producto de los vientos.

Según datos de vecinos del lugar, una rama de árbol se colapsó desde el tronco hacia y cayó sobre la vía pública en sentido de Sur a Norte, quedando sobre la vía pública, impidiendo la circulación vehicular, por lo que de inmediato lo reportaron a las autoridades municipales a través del 911.

Personal de Servicios Públicos Municipales retiró las ramas de un árbol que cayó sobre la 10 Avenida de la colonia Luis Donaldo Colosio, en Playa del Carmen.

Minutos después se presentaron trabajadores de Servicios Públicos Municipales del gobierno para atender la situación, cortar y recoger las ramas con hacha y motosierras a fin de liberar la vialidad que permaneció cerrada por unas horas en ambos sentidos, mientras despedazaban las tupidas ramas y retirar los restos de la escena al ser un frondoso árbol.