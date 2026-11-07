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PROFEPA clausura 25 predios por desmonte de 331 hectáreas en ejido de José María Morelos

El regidor Carlos Cetina Alamilla señaló que la necesidad económica lleva a algunos ejidatarios a vender o rentar sus tierras

Lusio Kauil

Por Lusio Kauil

7 de nov de 2026

1 min

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PROFEPA clausuró 25 predios en el ejido San Isidro Poniente, José María Morelos, tras detectar el desmonte de 331 hectáreas de vegetación forestal.
PROFEPA clausuró 25 predios en el ejido San Isidro Poniente, José María Morelos, tras detectar el desmonte de 331 hectáreas de vegetación forestal. / Especial

La necesidad económica de la gente que vive en los ejidos es la que la obliga a vender sus tierras a personas ajenas al núcleo Agrario, como los, Menonas, pero, dijo muchas veces no saben en la que problemas se meten, indicó el regidor cenecista Carlos Cetina Alamilla.

El día de ayer la Procuraduría Federal De protección del medio Ambiente dio a conocer que, en el ejido de San Isidro Poniente, población ubicada a unos 70 kilómetros al suroeste de la cabecera, detectó el desmonte de 331 hectáreas de monte por lo mismo ordenó la clausura de 25 predios.

El Exregidor dijo si los menonas saben que los campesinos deben hacer todos los trámites correspondientes cuando rentan o venden; antes de hacerlo deben darle asesoría a los ejidatarios para que luego no los metan en problemas.

Dijo que hoy el gobierno está invirtiendo mucho dinero para reforestar en los ejidos y por lo mismo, no ve que sea correcto que en lo núcleos agrarios vendan tierras a los menonas para devastar.

La Procuraduría Federal de, Protección del Medio Ambiente señala que, en el ejido de San Isidro, se identificaron superficies con remoción de vegetación forestal sin los permisos correspondientes ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

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