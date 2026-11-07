Marina retira más de 181 toneladas de sargazo en un día en Quintana Roo; supera las 72 mil en 2026

La Secretaría de Marina (Semar) informó que durante el 6 de noviembre retiró 181.46 toneladas de sargazo en playas y aguas del Caribe Mexicano, como parte de las acciones para reducir la acumulación de esta macroalga en el litoral de Quintana Roo.

De acuerdo con información de la Quinta Región Naval, personal de la Armada de México recolectó 141.46 toneladas de sargazo en playas de Isla Mujeres, Puerto Morelos, Mahahual y Xcalak, además de otras 40 toneladas en el mar frente a Mahahual.

La dependencia detalló que, en lo que va de 2026, las labores de recolección acumulan 26 mil 911.72 toneladas en el mar y 45 mil 903.48 toneladas en playas, lo que representa un total de 72 mil 815.2 toneladas.

¿Cómo combate la Marina el sargazo en Quintana Roo?

La Semar explicó que utiliza monitoreo satelital y sobrevuelos con drones para identificar la presencia de sargazo y anticipar su llegada a las costas.

La estrategia contempla un buque sargacero oceánico, 11 embarcaciones costeras y 13 mil 560 metros de barreras de contención, que permiten interceptar parte de la macroalga antes de que llegue a las playas.

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En tierra, los Grupos de Recolección Emergente realizan labores de limpieza con herramientas manuales y maquinaria, principalmente en zonas que presentan mayores acumulaciones y afluencia turística.

Marina prepara acciones contra el sargazo para las vacaciones de diciembre

La dependencia informó que mantendrá sus operativos ante la próxima temporada vacacional de diciembre, periodo en el que buscará atender nuevos arribos de sargazo a las costas de Quintana Roo.

¡Trabajamos de manera permanente para mantener nuestras #PlayasLimpias! En 2026, el #PersonalNaval ha recolectado aproximadamente 72 mil toneladas de #Sargazo, casi cuatro veces más que en 2025. Sumando más de 181 toneladas recolectadas en el mar y playas de #QuintanaRoo, como parte de la Estrategia Integral para la Atención del Sargazo. Conoce más sobre estas acciones y el esfuerzo coordinado en: 🔗 https://t.co/C3yyhrgkC6 #UnaMarinaCercaDeTi #GREP #RN5 #CEASS — SEMAR México (@SEMAR_mx) November 7, 2026

Los trabajos forman parte de la Estrategia Integral para la Atención del Sargazo, en coordinación con las secretarías de Medio Ambiente, Ciencia y Turismo, además del Gobierno estatal, ayuntamientos y empresas del sector hotelero.

La Marina señaló que el objetivo es mantener las labores de limpieza y proteger las actividades económicas de las comunidades costeras, particularmente aquellas que dependen del turismo.

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