Congreso Mundial Brahman 2026 regresa a Yucatán tras 22 años; reunirá a 5 mil visitantes de 30 países

Yucatán será sede del XXII Congreso Mundial Brahman 2026, que se celebrará del 10 al 15 de noviembre en el recinto ferial de Xmatkuil, con una asistencia estimada de cinco mil visitantes procedentes de 30 países.

El encuentro internacional regresa a la entidad después de 22 años y reunirá a criadores, productores, especialistas y representantes de empresas relacionadas con la actividad ganadera.

Durante una cena con integrantes del sector, realizada en el marco de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026, el gobernador Joaquín Díaz Mena destacó que el congreso permitirá promover la producción ganadera del estado y establecer vínculos comerciales con representantes internacionales.

¿Cuándo y dónde será el Congreso Mundial Brahman 2026?

El Congreso Mundial Brahman se desarrollará del martes 10 al domingo 15 de noviembre en las instalaciones de la Feria Yucatán Xmatkuil.

Esta será la segunda ocasión que Yucatán reciba el encuentro, después de la edición celebrada en 2004, y la tercera vez que México sea sede.

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Se espera la participación de visitantes de países como Australia, Sudáfrica, Brasil, Estados Unidos y Canadá, además de representantes de otras naciones dedicadas a la producción ganadera.

¿Qué actividades tendrá el Congreso Mundial Brahman en Xmatkuil?

El programa incluirá conferencias, exhibiciones de ganado y espacios para el intercambio de conocimientos sobre técnicas de crianza, producción y tendencias del mercado.

También se contempla la participación de productores locales, quienes podrán presentar su trabajo ante especialistas y empresarios del sector agropecuario.

El gobernador Joaquín Díaz Mena señaló que el regreso del congreso representa una oportunidad para fortalecer la ganadería de Yucatán, promover alianzas y generar nuevas oportunidades comerciales.

Junto a mi esposa, la Mtra. Wendy Yamile Méndez Naal, Presidenta Honoraria del @DIFYUCATAN_, recorrimos los distintos espacios de la Feria Yucatán Xmatkuil durante su inauguración. Conocimos las exposiciones ganaderas, las muestras de nuestra cultura regional y las actividades de esta edición, que también recibe al XXII Congreso Mundial Brahman con representantes de más de 30 países. Los invito a visitar la Feria del 6 al 29 de noviembre y recorrer sus espacios en compañía de sus familias. ¡Los esperamos! — Joaquín Díaz Mena (@huachodiazmena) November 7, 2026

Yucatán busca fortalecer su presencia en la ganadería internacional

La realización del Congreso Mundial Brahman forma parte de las actividades de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026 y permitirá reunir a productores nacionales e internacionales en un mismo espacio.

Díaz Mena destacó que el encuentro reconoce la experiencia de los ganaderos yucatecos y permitirá compartir conocimientos relacionados con el desarrollo de la actividad pecuaria.

El mandatario también llamó a mantener la coordinación entre productores y autoridades para impulsar proyectos que contribuyan al crecimiento del sector agropecuario de Yucatán.

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