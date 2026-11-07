Operativo Enjambre en Veracruz deja 7 detenidos: cae director del IMSS en Córdoba y exregidora de Morena

Un operativo de fuerzas federales realizado en Veracruz dejó siete personas detenidas, entre ellas el director de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) número 61 del IMSS en Córdoba, cuatro trabajadores de la institución y una exregidora de Morena en Tierra Blanca.

Las acciones se desarrollaron el viernes 6 de noviembre de 2026 en distintos puntos de la entidad, como parte del denominado Operativo Enjambre.

Uno de los despliegues se llevó a cabo en el fraccionamiento Los Pinos, sobre la avenida de los Cipreses, en la zona limítrofe entre Fortín y Córdoba.

¿Quiénes fueron detenidos durante el Operativo Enjambre en Veracruz?

Entre las personas detenidas se encuentra José Roberto “N”, identificado como director de la UMF número 61 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Córdoba.

También fueron arrestados Antonio “N”, señalado como integrante de la representación sindical, e Inti “N”, enfermero y representante seccional.

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Asimismo, las autoridades detuvieron a Andrés “N” y Eduardo “N”, trabajadores del Hospital General Regional número 1 de Orizaba, adscritos a las áreas de higiene y limpieza y camillería, respectivamente.

El operativo también incluyó la captura de Gloria Priscila “N”, exregidora de Morena en Tierra Blanca, quien fue detenida junto con su pareja sentimental en el municipio de Alvarado.

Hasta el momento, las autoridades federales no han informado públicamente cuáles son los delitos que se atribuyen a las personas detenidas.

¿Qué dijo el IMSS sobre la detención de sus trabajadores?

Tras los hechos, la representación del IMSS en Veracruz Sur confirmó que cinco de las siete personas detenidas pertenecen a su plantilla laboral en la región Córdoba-Orizaba.

La institución aclaró que ninguno de los empleados involucrados tenía funciones relacionadas con el manejo de recursos económicos, compras o insumos.

🚨🔴 Detienen a exregidora de Morena y a su pareja en Veracruz durante el Operativo Enjambre. Entre las personas presentadas aparecen, según identificaciones difundidas, el director de la Clínica 61 del IMSS en Córdoba y otros presuntos trabajadores del sector salud. https://t.co/GwTr3clRL4 — Córdoba-Las Noticias (@Cordoba_las) November 7, 2026

Asimismo, señaló que no había recibido una notificación formal sobre los hechos atribuidos a sus trabajadores y reiteró su disposición para colaborar con las investigaciones, con respeto al debido proceso y la presunción de inocencia.

El IMSS informó que los servicios médicos en la UMF 61 de Córdoba y el Hospital General Regional número 1 de Orizaba continúan con normalidad.

Además, designó a la doctora Liliana Rodríguez Gutiérrez como encargada de la dirección de la UMF 61, mientras se determina la situación jurídica del anterior titular.

IO