Presidenta Sheinbaum acusa 36 años de abandono en Chiapas al inaugurar el puente Rizo de Oro: “Es justicia social”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la inauguración del puente Rizo de Oro, en La Concordia, Chiapas, representa un acto de justicia social para las comunidades que permanecieron durante décadas con dificultades de comunicación terrestre.

Durante el evento realizado este sábado 7 de noviembre de 2026, la mandataria sostuvo que la obra permitirá atender una demanda histórica de los habitantes de la región, quienes enfrentaron problemas de movilidad después de la construcción de la presa La Angostura.

Sheinbaum destacó que el puente también representa un reconocimiento a la ingeniería mexicana y al trabajo de quienes participaron en su construcción.

“La inauguración del día de hoy lleva una palabra: es justicia”, expresó ante los asistentes.

Sheinbaum critica 36 años de abandono de las obras públicas

La presidenta cuestionó las políticas de los gobiernos federales que estuvieron en funciones entre 1982 y 2018, periodo que identificó como la etapa neoliberal.

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Según Sheinbaum, durante esos seis sexenios se dejaron de atender necesidades relacionadas con hospitales, escuelas, carreteras y otras obras de infraestructura.

Señaló que la construcción de la presa La Angostura, concluida durante la década de 1970, permitió generar electricidad, pero también modificó la comunicación entre comunidades de Chiapas.

“Se hizo una planta hidroeléctrica para el bienestar de México, pero se olvidó de la gente, del pueblo”, afirmó.

La mandataria sostuvo que las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y la actual han retomado proyectos destinados a mejorar las condiciones de vida de estas poblaciones.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre las becas y programas sociales en Chiapas?

Durante su discurso, Sheinbaum también destacó los programas sociales impulsados por el Gobierno federal, entre ellos las pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad, así como los apoyos educativos.

Aseguró que los estudiantes de escuelas públicas de Chiapas cuentan con un esquema de becas que abarca desde primaria hasta universidad, mediante programas federales y estatales.

También mencionó Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro como parte de las políticas sociales de su administración.

La presidenta atribuyó la disponibilidad de recursos para estos programas a la recaudación de impuestos y al combate a la corrupción.

Sheinbaum destaca la ingeniería mexicana del puente Rizo de Oro

La mandataria reconoció la participación de ingenieros, empresas y trabajadores mexicanos en la construcción de la infraestructura que conecta las regiones Frailesca y Sierra Mariscal.

Asimismo, agradeció al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar por la coordinación entre los gobiernos federal y estatal.

Sheinbaum señaló que el puente Rizo de Oro representa la continuidad de una obra iniciada durante el gobierno de López Obrador y reiteró su compromiso de mantener proyectos de infraestructura en Chiapas.

Al concluir su intervención, invitó a los asistentes a cruzar juntos el puente después de la ceremonia del Himno Nacional.

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