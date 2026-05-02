Buscan a Jesús Fernando Hernández Tenorio; desapareció en Mahahual

La desaparición de Jesús Fernando Hernández Tenorio ha generado gran preocupación entre sus familiares, quienes han solicitado el apoyo de la ciudadanía y de las autoridades para dar con su paradero.

Desde el 1 de mayo de 2026, día en que fue visto por última vez en la localidad de Mahahual, municipio de Othón P. Blanco, no se ha tenido información sobre él, lo que mantiene a sus seres queridos en una angustiante espera.

Jesús Fernando Hernández Tenorio es de tez morena clara, complexión robusta, mide 1.68 metros de estatura y pesa aproximadamente 100 kilogramos.

Tiene cabello negro, que suele llevar largo o corto, y ojos pequeños de color café oscuro. Entre sus señas particulares destacan tatuajes en los brazos: la fecha “1987” en el derecho, y la imagen de un cuchillo junto a una flor en el izquierdo.

Además, presenta una cicatriz de quemaduras en el tobillo izquierdo. Al momento de su desaparición, vestía pantalón de mezclilla y una sudadera tipo militar con tonos verde, café y negro.

Estos detalles son fundamentales para facilitar su identificación en caso de que alguien lo haya visto en los alrededores o en otra localidad.

Las autoridades han iniciado las labores de búsqueda, pero recalcan la importancia de la colaboración ciudadana. Cualquier información que pueda contribuir a localizarlo es vital para avanzar en las investigaciones y dar tranquilidad a sus seres queridos.

Se hace un llamado a la población que, si cuenta con datos que ayuden a dar con el paradero de Jesús Fernando Hernández Tenorio, favor de comunicarse al número 983 83 500 50 ext. 1132.