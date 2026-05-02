Activan protocolo por amenaza de bomba en vuelo de Viva Aerobus; avión aterriza en Mérida sin riesgo

Autoridades aeroportuarias activaron protocolos de seguridad la tarde de este sábado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), tras el reporte de una posible amenaza de bomba en una aeronave de la aerolínea Viva Aerobus, sin que se encontraran indicios de riesgo.

La alerta estuvo relacionada con el avión matrícula XA-VBM, correspondiente al vuelo VB1029 procedente de Cancún con destino a la Ciudad de México. Posteriormente, la misma aeronave tenía programado continuar como vuelo VB1104 rumbo a Mérida.

Tras el reporte, personal de seguridad de la Aviación Civil (AVSEC) y elementos de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria, a través del equipo especializado en Búsqueda, Localización y Neutralización de Artefactos Explosivos (BLONAE), realizaron una inspección exhaustiva de la aeronave y del equipaje.

Las acciones se llevaron a cabo en coordinación con la Comandancia General del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, siguiendo los protocolos establecidos, sin que se detectara la presencia de algún artefacto explosivo.

Luego de aproximadamente dos horas, y tras descartarse cualquier riesgo, la aeronave reanudó operaciones y despegó con destino al Aeropuerto Internacional de Mérida, donde ya aterrizó sin contratiempos.