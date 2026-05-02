Puente Nichupté reducirá traslados de horas a minutos: Esteva detalla impacto y características de la obra

Durante la inauguración del Puente Nichupté, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva Medina, afirmó que la obra transformará la movilidad en Cancún al reducir significativamente los tiempos de traslado.

El funcionario explicó que actualmente los habitantes pueden tardar más de una hora en desplazarse entre la ciudad y la zona hotelera, mientras que con el nuevo puente ese trayecto se reducirá a aproximadamente 10 minutos.

Obra iniciada con visión de conectividad

Esteva señaló que el proyecto surgió durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de garantizar una movilidad más eficiente y digna para la población.

Indicó que la infraestructura responde a una visión centrada en el bienestar social, al priorizar la conectividad entre zonas habitacionales y áreas de actividad económica, particularmente en un destino turístico estratégico como Cancún.

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Características técnicas y construcción

El Puente Nichupté cuenta con una longitud de 11.2 kilómetros y atraviesa la laguna Nichupté, integrando diversas soluciones de ingeniería para su edificación.

Entre ellas, destacó el uso de técnicas especializadas como el método “top down”, que permitió realizar perforaciones en zonas de manglar sin necesidad de abrir caminos, reduciendo el impacto ambiental.

Asimismo, se construyó un arco de más de 100 metros para librar formaciones geológicas y se realizaron pruebas de carga para verificar la resistencia estructural antes de su apertura.

Medidas ambientales y obras complementarias

El titular de la SICT subrayó que la obra incluyó acciones de protección ambiental, como el rescate de flora, la conservación de 118 hectáreas de pastos marinos y el monitoreo de la calidad del agua en la laguna.

Además, informó que ya iniciaron los trabajos del distribuidor vial Kukulcán, infraestructura complementaria que estará concluida en los próximos meses.

Enfoque social de la infraestructura

Finalmente, Esteva Medina destacó que más allá de las cifras, el objetivo de este tipo de proyectos es el servicio a la población.

Aseguró que el Puente Nichupté representa una obra con sentido social, orientada a mejorar la calidad de vida de quienes habitan y trabajan en Cancún, al facilitar su movilidad diaria.

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