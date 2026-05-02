Elecciones en Perú: JNE avanza 95% en revisión de actas y perfila segunda vuelta entre Fujimori y Sánchez

El Jurado Nacional de Elecciones informó que, a 20 días de los comicios generales en Perú, la revisión de actas observadas alcanza un avance del 95.4 por ciento, mientras que el recuento de votos se sitúa en 66 por ciento.

De acuerdo con el organismo, los 60 Jurados Electorales Especiales desplegados en todo el país han logrado progresos significativos en la validación de actas y en el conteo correspondiente a la elección presidencial.

Irregularidades marcaron la jornada electoral

Las elecciones, realizadas el 12 y 13 de abril, estuvieron marcadas por problemas logísticos, principalmente en Lima, donde se reportaron retrasos en la entrega de material electoral.

Esta situación obligó a extender la jornada hasta el día siguiente en al menos 13 centros de votación.

Hasta ahora, se han contabilizado más de 90 mil actas, mientras que otras 2 mil 352 permanecen bajo revisión por presentar inconsistencias y fueron remitidas a instancias especiales para su validación o descarte.

Noticia Destacada Elecciones en Perú 2026: Keiko Fujimori lidera y se perfila segunda vuelta en medio de crisis política

Fujimori y Sánchez se perfilan para segunda vuelta

Con el 97.46 por ciento del escrutinio, la autoridad electoral proyecta que la candidata Keiko Fujimori, con 17.12 por ciento de los votos, y el aspirante de izquierda Roberto Sánchez, con 12.04 por ciento, avanzarían a la segunda vuelta programada para el 7 de junio.

En tercer lugar se encuentra Rafael López Aliaga, con 11.87 por ciento, quien mantiene una diferencia de poco más de 27 mil votos respecto a Sánchez.

Denuncias de fraude y protestas

López Aliaga ha denunciado sin presentar pruebas concluyentes la existencia de un fraude electoral, una narrativa que ha sido respaldada por algunos de sus simpatizantes.

En este contexto, se han registrado manifestaciones en Lima, incluyendo protestas frente a la sede del organismo electoral y en las inmediaciones del domicilio de su presidente, Roberto Burneo.

#JNEInforma | El JNE ha dispuesto la realización de una auditoría informática integral y exhaustiva al proceso electoral de la primera vuelta de las #EG2026, como una acción concreta para reforzar la transparencia, la integridad y la confiabilidad de los resultados electorales. pic.twitter.com/rUCDuNSb9J — JNE Perú (@JNE_Peru) May 2, 2026

JNE denuncia amenazas y refuerza transparencia

El organismo electoral denunció actos de intimidación contra sus funcionarios y reiteró que el proceso se desarrolla con transparencia. Las audiencias públicas para la revisión de votos son transmitidas en línea, y hasta el momento se han realizado más de 500 sesiones.

El proceso continúa bajo alta tensión política, a la espera de que se definan los resultados finales y se confirme oficialmente la contienda de segunda vuelta.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO