“La honestidad y el amor al pueblo dan resultados”, señala presidenta Sheinbaum al inaugurar el Puente Nichupté

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la inauguración del Puente Nichupté, en el estado de Quintana Roo, donde emitió un mensaje centrado en los principios de su administración.

Ante asistentes al evento, la mandataria destacó que la obra representa un cambio en la forma de gobernar, al señalar que ahora se priorizan valores como la honestidad y la igualdad en la ejecución de proyectos públicos.

Mensaje político: honestidad y transformación

Durante su discurso, Sheinbaum sostuvo que su gobierno marca una diferencia respecto a administraciones anteriores. “Donde antes había corrupción, ahora hay honestidad; donde antes había desigualdad, hoy hay igualdad”, expresó.

Asimismo, afirmó que la actual etapa política impulsa la construcción de infraestructura con un enfoque social, al asegurar que “donde antes se levantaban barreras, hoy se construyen puentes”.

La presidenta también convocó a los asistentes a corear consignas relacionadas con los valores de la llamada Cuarta Transformación, enfatizando el papel del “amor al pueblo” y “amor a la patria” como ejes de gobierno.

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Reconocimiento a trabajadores de la construcción

En el marco del evento, la titular del Ejecutivo federal hizo un reconocimiento a las y los trabajadores de la construcción, con motivo del Día de la Santa Cruz, que se conmemora el 3 de mayo.

Destacó la labor de este sector en la realización de obras de infraestructura en el país, calificándolos como fundamentales para el desarrollo nacional.

Infraestructura como eje de gobierno

La inauguración del Puente Nichupté se inscribe en la estrategia del gobierno federal para fortalecer la conectividad en destinos turísticos clave, como Cancún.

La obra busca mejorar la movilidad entre la zona urbana y la zona hotelera, además de contribuir al desarrollo económico regional.

Con este evento, el gobierno federal refuerza su narrativa sobre el impacto de la inversión pública en infraestructura, vinculándola con los principios políticos que promueve la actual administración.

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