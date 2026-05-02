Onda de calor azota con sensación térmica de hasta 45 grados este sábado

Un calor sofocante se registró este sábado entre las 2:00 y 4:00 de la tarde, obligando a numerosas personas a resguardarse en sus hogares y buscar alivio en duchas o piscinas inflables.

De acuerdo con el Sistema Estatal de Protección Civil, el termómetro alcanzó los 37 grados centígrados con una sensación térmica de 40 grados; sin embargo, mediciones locales reportaron hasta 38 grados con sensación térmica de 45 grados.

El ambiente se percibió extremadamente caluroso, al grado de que ventiladores domésticos resultaron insuficientes para mitigar el bochorno, por lo que muchas personas optaron por refrescarse con agua o permanecer dentro de piscinas improvisadas.

Gregorio Balam May, mototaxista de la zona, señaló que el calor comenzó a intensificarse de manera severa alrededor de las 2:00 de la tarde.

Indicó que se bañó para refrescarse, pero apenas salía nuevamente al exterior volvía a sofocarse, por lo que decidió permanecer dentro de su vivienda con el ventilador encendido, aunque aseguró que el aire que éste expulsaba también estaba caliente.

El trabajador advirtió que una semana completa de temperaturas extremas podría afectar no solo a las personas, sino también a animales y plantas.