Karpowership confirma llegada de planta flotante a Quintana Roo para reforzar suministro eléctrico

La empresa de generación eléctrica flotante Karpowership confirmó su arribo a Quintana Roo con una embarcación, mediante una colaboración que involucra a la Secretaría de Energía, el Centro Nacional de Control de este rubro, la Comisión Federal de Electricidad y al Gobierno estatal.

En el marco del acuerdo, la compañía desplegará un Powership de 250 MW junto con un Buque Terminal de GNL (LNG Terminal Ship, LNGTS) para entregar electricidad estable que se despache a la red peninsular.

Configurado para operar con gas natural -el combustible fósil con menor huella de carbono- el proyecto busca fortalecer la confiabilidad del suministro en una de las regiones de mayor dinamismo económico del país.

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Al mismo tiempo, aportará resiliencia a un subsistema que ha enfrentado una alta demanda sostenida durante los picos del verano, indicó en un comunicado.

En tanto, el coordinador del Gabinete de Políticas Públicas y Proyectos Emblemáticos del Gobierno estatal, Artemio Santos Santos, explicó que se requiere un puerto de gran calado dado el enorme tamaño de este tipo de barcos, y Punta Venado, en la Riviera Maya, se vislumbra ya como la opción indicada.

De acuerdo con cifras oficiales del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional de México (Prodesen) 2024-2038, la demanda eléctrica en la región peninsular crecerá a un ritmo anual de 3.8%, el más alto del país.

Este incremento ocurre mientras Quintana Roo mantiene una expansión acelerada impulsada por el turismo extranjero, la construcción de infraestructura y el repunte poblacional.

Históricamente, el subsistema ha enfrentado una alta demanda sostenida durante los picos del verano, lo que genera apagones constantes en toda la geografía estatal / POR ESTO!

Tan solo durante 2024, la entidad recibió 20.9 millones de visitantes y generó una derrama económica cercana a los 19 mil 600 millones de dólares. Además, el Aeropuerto Internacional de Cancún movilizó más de 30.4 millones de pasajeros, consolidándose como uno de los más importantes de América Latina.

Frente a este escenario, la firma aseguró que su infraestructura permitirá reforzar la estabilidad del suministro durante temporadas críticas de alta demanda, mantenimientos programados, contingencias y fenómenos meteorológicos como huracanes.

Actualmente, Karpowership opera 45 embarcaciones en más de 20 países y cuenta con una capacidad instalada superior a 8 mil 500 MW, además de 11 terminales flotantes de gas natural licuado. El corporativo mantiene presencia en Brasil, Ecuador, Guyana y República Dominicana, mientras continúa expandiéndose en el continente.

La empresa señaló que México será uno de sus mercados prioritarios a largo plazo y adelantó que buscará generar empleo local, fortalecer cadenas productivas y colaborar con autoridades y comunidades del sureste.

El arribo del Powership y del buque terminal LNGTS a aguas nacionales está previsto para las próximas semanas, mientras los Gobiernos federal y estatal coordinan el arranque de las actividades comerciales.