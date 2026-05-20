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“Pagamos y no tenemos luz”: Vecinos de Playa del Carmen enfrentan a trabajadores de la CFE

Los afectados denunciaron constantes apagones en Playa del Carmen y aseguraron que, pese a pagar puntualmente, continúan sin energía eléctrica.

Por Gustavo Escalante

20 de may de 2026

1 min

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Los ciudadanos denunciaron más de 24 horas sin energía en diversas colonias
Los ciudadanos denunciaron más de 24 horas sin energía en diversas colonias / Especial

Un grupo de vecinos decidieron enfrentar a los encargados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de Playa del Carmen al carecer del suministro de electricidad por más de 24 horas, los molestos ciudadanos llegaron en las oficinas de la CFE para exigir el servicio eléctrico y mencionaron que pagan pero no hay luz.

Debido a los constantes apagones que se vienen registrando en diversas colonias de esta ciudad de Playa del Carmen, y al menos en tres colonias llevan 24 horas sin el suministro eléctrico, un grupo de ciudadanos decidieron enfrentar a los responsables de la CFE para exigir el servicio.

Los inconformes citaron que la gente la colonia “irregular” In House no pagan por el servicio pero si tienen el servicio de electricidad, nosotros que estamos en los fraccionamientos no tenemos luz pero estamos pagando y puntual, señalaron.

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