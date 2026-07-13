Tras un año exitoso, Banda Comunitaria de Música de Hopelchén clausura sus actividades con un concierto

Después de cumplir su primer año de actividades con mucho éxito, la Banda Comunitaria de Música del municipio de Hopelchén llevó a cabo este lunes por la noche su Concierto de Clausura, y deleitó al respetable con hermosas melodías.

Este evento tuvo lugar en el Teatro de la Ciudad “Lic. Carlos Miguel Aysa González” de la ciudad de Hopelchén, que reunió a decenas de amantes de la música de trova, así como a los padres de familia de los integrantes de la Banda, y familiares.

La Banda Comunitaria de Música se formó apenas el año pasado como un proyecto del gobierno municipal con el apoyo del Instituto de Cultura del Gobierno del Estado, y es dirigido por los maestros Jorge Daniel Chávez Chan y Miguel Luna, quiénes durante ese lapso han encaminado a ese grupo musical a presentarse en diferentes eventos, tanto en la cabecera como en otras partes del Estado.

En esta ocasión, el grupo de música chenera interpretó piezas musicales como Avengers, Medley Boleros, ⁠Jurassic Park, “Flor de la malagueña”, ⁠Star Wars, ⁠Pantera Rosa, ⁠Misión Imposible, ⁠Pop Santanero y “Hasta que te conocí”, entre otras, pues prendieron al público que pidió más, y fueron complacidos por los músicos cheneros.

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Integran esa Banda Comunitaria de Música: Emiliano Lara Manuel (percusión); los hermanos Ángel Fernando y Edgar Uc Cocom, Aranza Itzayana Coh Canche, Yahaira Guadalupe Chi Ramírez y Carlos Adair González Cauich, todos en clarinete, respectivamente.

Asimismo, Sofía Guadalupe Caamal Bautista (Flauta Transversal), Elisa Xareni Chan Narváez (Saxofón Alto), Jesús Alberto Matu Esparza (Saxofón Barítono), Sharon Jetzaly Herrera Gómez (Saxofón Soprano), Rosalía del Carmen Cob Dzib (Saxofón Tenor), Kevin Alejandro Caamal Bautista (Saxofón Alto), Erik Javier Poot González (Saxofón Tenor), y Gabriel Ariel Poot Sonda (Trompeta), respectivamente.

También lo integran Carlos Arian Acevedo Pech y Andrés Gamaliel Tun Ku, Alexis Giovanni González Cauich (Trompeta); Adair González Cauich (Clarinete), Jonathan Leandro Caamal Chi (trombón), Mauricio Antonio Venegas Chávez (Barítono) y José Manuel del Ángel Kantun (Tuba).

Por otro lado, destaca que el sábado 27 de junio, la ciudad de Hopelchén fue sede del Primer Encuentro Estatal de Bandas de Música Comunitarias, y con gran éxito se presentaron las representaciones de los municipios de Escárcega, Seybaplaya y Tenabo, y el anfitrión Hopelchén, en evento realizado en el teatro antes mencionado.