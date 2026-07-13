Llega la “Guerra de Guerras” al Beto Ávila de Cancún: Tigres y Diablos buscan dominar una rivalidad eterna

La serie denominada “La guerra de Guerras” incendiará como un infierno la madriguera del tigre, el Beto Ávila de Cancún, cuando se realice el choque de trenes entre los Diablos Rojos del México y los Tigres de Quintana Roo, duelo en el que se enfrentarán unos enrachados felinos contra los líderes de la Zona Sur: los Escarlatas, quienes saltarán al diamante bengalí con el hambre de triunfo por enfrentarse a sus eternos rivales.

Desafío con el cual iniciarán dos de las mejores series contra los equipos que la están rompiendo en Liga Mexicana en la Zona Sur, ya que, tras el compromiso frente a los Diablos, los quintanarroenses viajarán a Villahermosa para medirse a los Olmecas en el estadio Centenario 27 de febrero de viernes a domingo. Por cierto, que, entre el México, los tabasqueños y los caribeños suman 127 victorias a cambio de 87 reveses en lo que va del calendario regular.

Para este compromiso, tanto Diablos como Tigres vienen arrastrando una muy buena racha, ya que los de la CDMX ganaron sus seis juegos de la semana anterior, sin dejar de lado que han triunfado en ocho juegos de los últimos 10, ocupando el primer lugar del pelotón sureño, con marca de 47-25 y con cuatro juegos de ventaja sobre su más cercano perseguidor.

Mientras que los Tigres salieron victoriosos en cinco de los seis juegos celebrados la semana pasada, además de que han cosechado seis triunfos en sus 10 desafíos más recientes, amaneciendo en la cuarta plaza del Sur.

Noticia Destacada ¿Por qué Erling Haaland llevaba un mapache al volver a Noruega? Esto se sabe

Tigres de Quintana Roo (4to lugar Zona Sur, 37-33)

En lo que refiere al Equipo que Nació Campeón y que dirige el sonorense Héctor Estrada Soto, estos se presentarán en casa tras haber ganado seis series de las últimas siete y las cuatro más recientes como equipo anfitrión, además, por cuestión de dominio son cuarto lugar y no tercero de la Zona Sur, puesto que por ahora le pertenece a los Pericos de Puebla.

Por si eso fuera poco, la Garra Felina ha ganado 26 juegos de los últimos 38 desafíos, luego de que solo habían salido triunfantes en 11 de sus primeros 32; sin dejar de lado que en el estadio Beto Ávila suman números positivos de 18 victorias y 15 reveses.

A la ofensiva, los quintanarroenses promedian .266 con 58 cuadrangulares; mientras que, a nivel individual, su líder de bateo es el estadounidense Phillip Ervin, con .339 de porcentaje, además de ser el nuevo líder de carreras producidas con 36; aunque su coterráneo Troy Viola sigue adelante en hits con 76 y en cuadrangulares con 10.

En el pitcheo, los Tigres de Quintana Roo son quinto lugar con 4.61 en carreras limpias admitidas y para enfrentar a los Diablos Rojos sus lanzadores probables son el estadounidense Darius Vines, custodiado por el venezolano Melvi Acosta y el dominicano Henry Sosa, quien tendrá su presentación en casa.

Diablos Rojos del México (1er lugar Zona Sur, 47-25)

Por su parte los oriundos de la CDMX, que son dirigidos por el mánager estadounidense Lorenzo Bundy, siguen con la idea firme del Tricampeonato, algo que no ocurre en la LMB Banorte desde finales de los años 40, cuando entre 1947 y 1949 lo consiguieron los Sultanes de Monterrey.

Los Diablos llegarán a esta serie con la mejor racha de la Zona Sur y teniendo como número mágico para asegurar su boleto en los Playoffs el 10, ya que a falta de siete series por jugar, le sacan 11 juegos de diferencia a los Guerreros de Oaxaca que ocupan el séptimo escalón.

Al ataque, los Escarlatas son el número uno en porcentaje con un grueso .315 y también en cuadrangulares con 108; en tanto que su mejor elemento en lo individual es el nuevo líder de bateo en la LMB: Julián Ornelas con .368 de porcentaje, gracias a 105 imparables, que también lo ubican en el sitio de honor de dicho rubro; al tiempo que Jon Singleton comanda el departamento de vuelacercas con 21; Franklin Barreto ha llevado 73 carreras a tierra prometida.

Por lo que refiere a su cuerpo de serpentineros, los Diablos Rojos del México son décimos quintos con una efectividad de 5.44 y para medirse a los Tigres sus brazos probables son Humberto Castellanos, seguido por el estadounidense Justin Courtney y el colombiano Luis Patiño.

Finalmente, será el martes 14 de julio el primer desafío entre los Pingos contra los Tigres a las 19:30 horas pitcher probables; Humberto Castellanos (Mex, 2-1 con 4.64) vs Darius Vines (Tig, 3-1 con 3.54); Miércoles 15 en el mismo horario saltarán al diamante Justin Courtney (Mex, 5-2 con 5.10) vs Melvi Acosta (Tig, 3-4 con 5.09) y el jueves 16 a la misma hora se treparán a la lomita de las responsabilidades; Luis Patiño (Mex, 0-0 con 6.75) vs Henry Sosa (Tig, 0-0 con 6.00).