Se hunde embarcación con turistas en Cozumel por irresponsable sobrecupo del 100 por ciento; este es el saldo

Una grave negligencia operativa estuvo a punto de transformarse en tragedia en las costas del Caribe Mexicano. Una lancha de servicios recreativos sufrió un aparatoso naufragio en Cozumel tras operar con un evidente y alarmante sobrecupo, duplicando el límite de pasajeros permitido por las leyes náuticas vigentes.

Fuentes del sector marítimo confirmaron que la lancha siniestrada tenía una capacidad máxima autorizada para transportar a 10 pasajeros. Sin embargo, en un flagrante desafío a los controles y a la Ley de Navegación, los operadores permitieron el abordaje de 20 personas. Este exceso de peso alteró drásticamente el centro de gravedad y el francobordo de la nave, provocando que el agua comenzara a filtrarse en la estructura hasta que se hunde la embarcación con turistas.

Desafío a la Autoridad: El Reclamo del Sector Náutico

El momento del siniestro quedó registrado en video por tripulantes de un catamarán cercano que acudió de inmediato al rescate. En el material audiovisual se observa la lancha completamente ladeada y semisumergida en el mar turquesa, mientras los turistas, varios de ellos usando chalecos salvavidas, se aferran desesperadamente al casco flotante para no ser arrastrados por las corrientes del litoral.

En la misma grabación se escucha la profunda indignación de la comunidad marítima local, que recrimina duramente la conducta de los presuntos responsables: "miren nada más... por los lancheros que no respetan y luego se quejan cuando las autoridades hacen el cierre de puertos por mal clima", sentenció uno de los rescatistas.

El enojo del sector formal en la Península de Yucatán radica en que estas prácticas negligentes ensucian la imagen del destino y provocan restricciones severas y cierres de puertos preventivos por parte de la Capitanía de Puerto, afectando económicamente a los operadores que sí cumplen las reglas y respetan los límites de aforo.

Respuesta de Emergencia y Exigencia de Sanciones

Gracias a la rápida intervención de los navíos turísticos comerciales que se encontraban en el perímetro, que lanzaron líneas de auxilio y camillas de rescate, las 20 personas pudieron ser extraídas del agua de manera segura, evitando pérdidas humanas que lamentar.

Es evidente que el crecimiento del turismo en Quintana Roo no puede tolerar este tipo de conductas que rozan lo criminal. Diversas cooperativas y empresarios de la Riviera Maya ya exigen a las autoridades federales una investigación a fondo.