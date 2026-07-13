¡Paliza brutal! Hombre es asesinado a golpes en la Supermanzana 223 de Cancún

La tarde de este lunes, un hombre fue asesinado a golpes sobre la avenida Chac Mool, en la Supermanzana 223 de Cancún, lo que provocó una intensa movilización de elementos de la Policía Municipal, agentes de Tránsito y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El reporte fue realizado a través del número de emergencias 911, luego de que trabajadores de una obra en construcción informaran que, a las afueras del predio, se encontraba un hombre inconsciente con múltiples lesiones.

Al lugar, ubicado en el cruce de las avenidas Chac Mool y Chetumal, a un costado del fraccionamiento Los Héroes, acudieron policías municipales, quienes confirmaron que la víctima permanecía tendida sobre la vía pública, por lo que solicitaron el apoyo de paramédicos.

Poco después arribaron socorristas de un servicio privado, quienes confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales debido a las múltiples lesiones que presentaba. Tras el fallecimiento, la zona fue acordonada y se avisó a la Fiscalía General del Estado para el inicio de las investigaciones.

Elementos de la Policía de Investigación y peritos criminalistas realizaron el procesamiento de la escena y recabaron los primeros indicios para esclarecer el homicidio.

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De manera extraoficial trascendieron dos versiones sobre lo ocurrido. La primera señaló que la víctima habría sido golpeada al interior de la obra en construcción y posteriormente sacada para ser abandonada sobre la vía pública. La segunda versión indicó que la agresión ocurrió directamente en el lugar donde fue localizada.

De forma preliminar, la víctima fue identificada por sus compañeros de trabajo como Abel “N”, de aproximadamente 40 años, quien presuntamente laboraba en la obra donde ocurrieron los hechos.

Una vez concluidas las diligencias en el sitio, personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley para determinar oficialmente la causa de muerte.

Como parte de las investigaciones, las autoridades también solicitarán las grabaciones de las cámaras de videovigilancia del complejo C5 ubicadas frente al lugar de los hechos, con el objetivo de obtener imágenes que permitan identificar a los responsables y esclarecer cómo ocurrió la agresión.