Habitantes de Santa Rosa bloquean la carretera federal 295 por constantes fallas en el suministro eléctrico

Cansados de las constantes fallas en el suministro de energía eléctrica, habitantes de las comunidades de Santa Rosa y San José Segundo determinaron bloquear la carretera federal 295 Valladolid–Felipe Carrillo Puerto, a la altura de la localidad de Santa Rosa.

Los pobladores colocaron piedras, palos y otros obstáculos sobre la carretera federal, a la altura del primer tope de la comunidad, con el objetivo de impedir el paso de vehículos y exigir una solución a la problemática.

Los manifestantes demandan a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) garantías de que el servicio será restablecido de manera estable en los próximos días, ya que aseguran estar cansados de las interrupciones casi diarias en el suministro eléctrico.

Asimismo, señalaron que las fallas han provocado pérdidas económicas considerables, debido a los daños en aparatos electrodomésticos y a la descomposición de alimentos que requieren refrigeración para su conservación.

Los inconformes advirtieron que mantendrán el bloqueo el tiempo que sea necesario, hasta que alguna autoridad o representantes de la Comisión Federal de Electricidad acudan a dialogar con ellos y presenten una solución al problema.