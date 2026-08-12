Fuerzas Armadas participan en cateos de dos viviendas en la ciudad de Hopelchén en Campeche

De manera simultánea, fuerzas armadas y en trabajo coordinado realizaron el cateo de dos predios, ubicadas en las colonias San Isidro y San Martín, ambas de la ciudad de Hopelchén, y la movilización policiaca y de las fuerzas armadas, causó expectación en vecinos de esos suburbios en donde se realizaron esos operativos, en donde también fueron usados drones.

De acuerdo con información recabada, alrededor de las 20:30 horas, unidades de la Marina, Defensa Nacional, Fiscalía General de la República (FGR), Fiscalía General del Estado (FGE) y la policía municipal, iniciaron operativos en ambas colonias, en donde se presume que en esas viviendas venden sustancias ilícitas.

En la colonia San Isidro, el operativo se realizó a espaldas del mercado municipal y fue acordonado y cerrada la calle 17 en la esquina de la calle 16 y también fue cerrada la calle 15 en la esquina de la calle 14. Esta calle fue cerrada por elementos de la Marina y Defensa en la esquina del mercado, y en la esquina de la calle 15, fue la policía municipal, y usaron cintas de acordonamiento.

En ese sitio, no se dejó pasar a nadie inclusive a familias que viven en esa calle, y por más de una hora las fuerzas armadas mantuvieron el cateo y la vialidad permaneció cerrada.

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De igual manera, y de forma simultánea en la calle 12 por 31 de la colonia San Martín se realizó otro operativo, y para ello la policía municipal con una unidad cerró la vialidad a la altura de la esquina de la calle 25 y también lo hizo a la altura del estadio de futbol de pasto sintético en la calle 33 cerca del entronque al libramiento carretero.

Se destaca que, la semana pasada el martes 4 de agosto, un predio ubicado en la calle 29 por 12 de esa misma colonia fue baleada por un sujeto que llegó a bordo con otro sujeto en motocicleta, y tras realizaron al menos seis disparos a la vivienda huyeron rumbo al libramiento carretero, y al parecer en esa misma casa es donde se hizo el cateo la noche de este miércoles.

Hasta las 21:30 horas, los operativos en ambas colonias seguía y se desconocen los resultados, se destaca que en ambos cateos fueron cerradas las vialidades una cuadra antes, como sucedió en el predio de la colonia San Isidro a espaldas del mercado municipal, y en el caso de la colonia San Martín el acordonamiento se realizó en al menos dos cuadras antes.