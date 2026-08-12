Masad Altamimi rompe en llanto tras la salida de Fede Vigevani de La Casa de los Famosos

La salida de Fede Vigevani de La Casa de los Famosos México provocó uno de los momentos más emotivos en lo que va de la cuarta temporada. Tras la despedida del influencer uruguayo, Masad Altamimi, rompió en llanto, sorprendiendo a gran parte del público.

El influencer originario de Arabia Saudita sorprendió al público al llorar tras la salida de su amigo, el creador de contenido corrió al baño con la finalidad de ocultar su tristeza y que el resto de los participantes que siguen dentro del reality show no notarán sus lágrimas de despedida.

Noticia Destacada ¿Por qué le dicen Habibi a Masad en La Casa de los Famosos México? Este es el significado

Así fue como Masad Altamimi lloró tras la salida de Fede Vigevani

Tras la salida de Fede Vigevani, Masad se alejó del resto de sus compañeros y se refugió en el baño, donde utilizó una toalla para secarse las lágrimas por la salida de su amigo del show. La cercanía entre ambos creadores de contenido había sido evidente, logrando construir una amistad.

¡Ay, Habibi! 😭💔 #Masad DESTROZADO tras la salida de #Fede ✨



🚨🚨🚨 Recuerda que puedes ver a tu HABITANTE FAVORITO 24/7 solo por ViX 👉 https://t.co/BoTDJVtseP



🏠 #LaCasaDeLosFamososMx, también DISPONIBLE en #LasEstrellas y #Canal5 pic.twitter.com/YXUHjX60qS — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) August 12, 2026

Una vez fuera, Fede fue cuestionado por la conductora Marie Claire sobre a quiénes extrañaría más de la casa. En este espacio, el influencer sorprendió más al público al señalar que Masad Al-Tamini sería una de las personas que más extrañaría junto con Luis, Brianda y Aldo.

Usuarios reaccionan a las lágrimas de Masad Altamii

La reacción de Altamimi no tardó en volverse tendencia en redes sociales, dividiendo opiniones entre la audiencia. Un amplio sector de fans destacó la sinceridad del gesto, celebrando la empatía y la vulnerabilidad mostrada por el influencer árabe en La Casa de los Famosos México.

Noticia Destacada Productora de La Casa de los Famosos responde a críticas de Mar Contreras

Por otro lado, un grupo de usuarios sugirió que el desborde emocional podría tratarse de una estrategia para captar la simpatía y los votos del nutrido club de fans que respalda a Vigevani.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal