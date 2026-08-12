Presentan carrera KIAI Run Cancún con clases de artes marciales mixtas

Con el objetivo de dar a conocer la disciplina de Artes Marciales Mixtas se realizará, la primera edición del KIAI Run Cancún, justa que se realizará en el Malecón Tajamar el próximo 30 de agosto, bajo el lema “Corre con Espíritu Guerrero”.

Singular competencia que busca abrirse espacio en el calendario deportivo de Cancún con un concepto diferente que combina el running, la convivencia familiar y las Artes Marciales Mixtas (MMA), además de aprovechar uno de los escenarios emblemáticos de la ciudad para impulsar la activación física y la promoción de los deportes de combate.

Fue en conferencia de prensa que se realizó en un restaurante de Plaza Cumbres, en la cual estuvieron presentes Alejandro Luna López, director general del Instituto de la Cultura Física y Deporte de Benito Juárez, Armando Macías, director general de MotionEvents, Santiago Gómez, representante de Black Lion MMA, Luis Cabrera, peleador de MMA en LUX Fight League, Gina Fombona, patrocinadora de Swing y promotora del turismo deportivo.

Fue en la reunión con los medios que el titular del ex IMD, destacó que el Malecón Tajamar se está convirtiendo en un punto de reunión familiar.

“Es muy importante que nuestros deportistas tengan un escenario para exhibir todo el trabajo que realizan y qué mejor que hacerlo en un espacio como Malecón Tajamar, que se ha convertido en parte de nuestra identidad cancunense”, expresó.

A su vez, el coordinador general de la competencia dio a conocer los detalles de esta primera edición e invitó a clubes, corredores y familias a sumarse a una experiencia diseñada para participantes de diferentes edades y niveles de preparación.

La actividad comenzará desde las 6:00 horas, mientras que las salidas infantiles están programadas para las 6:30 horas y las pruebas para adultos arrancarán a las 6:45 horas. El programa contempla una caminata recreativa de 2.5 kilómetros, además de carreras de 5 y 10 kilómetros, mientras que los pequeños podrán participar en distancias de 400 y 800 metros.

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El concepto KIAI toma su inspiración del término japonés relacionado con la concentración de energía, determinación y espíritu, elementos que la organización busca trasladar a una carrera en la que el desafío principal será superar los límites personales y cruzar la meta con auténtico espíritu guerrero.

La combinación con las artes marciales será uno de sus principales distintivos. Santiago Gómez, representante de Black Lion MMA, explicó la sinergia que se pretende generar entre el running y las MMA, mientras que Luis Cabrera, peleador de MMA en LUX Fight League, detalló que después de la premiación se desarrollarán exhibiciones, sesiones de sparring y actividades de scouting, con la intención de mostrar el talento de exponentes de diferentes disciplinas de combate.

A su vez, Gina Fombona, patrocinadora de Swing y promotora del turismo deportivo, resaltó la importancia de difundir y respaldar este tipo de propuestas, al considerar que eventos con conceptos innovadores pueden contribuir al desarrollo deportivo y convertirse también en atractivos para quienes visitan Cancún.

La experiencia se complementará con espacios de convivencia, actividades relacionadas con las artes marciales, zonas de recuperación y el Warriors Market, con oferta gastronómica, artículos deportivos y productos especializados.

Finalmente, se realizó una demostración de la MMA con el campeón mexicano y alumnos de su escuela.

Las inscripciones tienen un costo de 400 pesos para adultos y 250 pesos para niñas y niños, con registros disponibles a través de la plataforma de MotionEvents: https://registro.motionevents.mx/registrate