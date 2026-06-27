Morena inicia la carrera por Quintana Roo 2027; estos son los cinco aspirantes registrados

Ayer, en el World Trade Center de la Ciudad de México, cinco aspirantes formalizaron su registro para coordinar los Comités de Defensa de la Transformación en Quintana Roo, un trámite obligatorio hacia la candidatura a la gubernatura por la alianza Morena-PT-PVEM en 2027.

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El proceso se desarrolló entre las 9:00 y las 18:00 horas. Lejos de proyectar compromiso con la ciudadanía, el hecho generó indignación debido al momento en que se solicitaron las licencias y al abandono de responsabilidades públicas en un estado afectado por problemáticas de inseguridad, sargazo, servicios deficientes y rezagos turísticos.

Los perfiles que se inscribieron fueron Marybel Villegas Canché, la primera en solicitar separación del cargo en el Congreso de la Unión, quien abrió las mesas de registro alrededor de las 13:00 horas tiempo local; el senador con licencia Eugenio “Gino” Segura Vázquez; Ana Patricia Peralta de la Peña, presidenta municipal de Benito Juárez con licencia; Rafael Marín Mollinedo, extitular de Bienestar en Yucatán y, de forma sorpresiva, la diputada local del PVEM Alexa Murguía Trujillo, quien arribó arropada por dirigentes del partido verde como Arturo Escobar y Vega.

Alexa Murguía Trujillo, legisladora por el distrito IV, representa la cuota de su partido en la coalición. Su registro, calificado de inesperado por analistas, evidencia el reparto de posiciones y las tensiones internas del bloque oficialista, más concentrado en cuotas partidistas que en perfiles con verdadero arraigo y capacidad para enfrentar las problemáticas de la entidad.

Aunque los aspirantes cumplieron formalmente con la separación de sus puestos y los requisitos básicos, el trámite provocó malestar generalizado por el impacto directo en la gobernabilidad.

El caso más señalado es el de Ana Patricia Peralta en Cancún, cuyo alejamiento deja al municipio más importante de la entidad en una suplencia incierta, justo cuando enfrenta problemas urgentes de violencia, arribo de sargazo y servicios públicos deficientes. Esto refuerza la percepción ciudadana de que los cargos públicos se convierten en trampolines para ambiciones personales.

Particularmente cuestionado fue el caso de Eugenio Segura Vázquez, quien tomó protesta como presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Pública y apenas dos horas después solicitó licencia indefinida al Senado para buscar la coordinación estatal y eventualmente la gubernatura. Esta decisión generó profundo rechazo entre los quintanarroenses, quienes ven en ella un abandono prematuro de una responsabilidad clave en medio de la crisis de inseguridad que azota al estado, con homicidios, extorsiones y una alta percepción de vulnerabilidad en zonas turísticas y urbanas. La rapidez del movimiento fue calificada de oportunista, alimentando críticas sobre prioridades personales por encima de la seguridad de la población.

Por su parte, Marybel Villegas suma experiencia legislativa pero arrastra cuestionamientos sobre lealtad política debido a sus constantes cambios de partido; Rafael Marín aporta un perfil administrativo federal, aunque con sombras tras su paso por la Agencia Nacional de Aduanas de México, donde se registró el caso de “huachicol” fiscal; Peralta carga con el desgaste de la gestión municipal; y Murguía opera como el componente del partido aliado. Esta diversidad de perfiles no oculta riesgos de fragmentación, favoritismos y falta de equidad en las encuestas internas.

En un Quintana Roo donde Morena mantiene una ventaja considerable, el registro de estos cinco aspirantes marca el arranque de la sucesión gubernamental bajo severos cuestionamientos sobre transparencia real y el impacto de las licencias en la atención diaria de los problemas prioritarios. Diversos sectores sociales observan con preocupación cómo las ambiciones políticas afectan la estabilidad institucional y exigen que el proceso no se reduzca a un formalismo para imponer a un perfil del aparato gubernamental.

El resultado de las encuestas internas definirá no solo al coordinador, sino el nivel de credibilidad con el que la alianza oficialista enfrentará la contienda de 2027, en un estado que demanda resultados concretos y no maniobras políticas a costa del bienestar de los habitantes.

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JGH