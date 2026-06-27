Taxista de Isla Mujeres se impacta contra poste en curva de El Arco Norte en Cancún

Un operador de taxi de Isla Mujeres resultó lesionado luego de perder el control de su unidad cuando circulaba sobre la curva de El Arco Norte, a la altura de la Región 235 de Cancún, donde terminó impactándose contra un poste de alumbrado público.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor presuntamente circulaba a exceso de velocidad, lo que ocasionó que al tomar la curva no pudiera controlar el vehículo y se saliera de trayectoria, provocando un fuerte choque que dejó la unidad con severos daños materiales.

Noticia Destacada Fuerzas federales y estatales realizan operativo en Felipe Carrillo Puerto

Tras el accidente, cuerpos de emergencia acudieron al sitio para brindar atención al taxista, quien fue valorado por paramédicos debido a las lesiones que presentó. Hasta el momento no se reportaron más personas afectadas.

Noticia Destacada Automóvil se incendia sobre la avenida Bonampak de Cancún: VIDEO

Elementos de la Dirección de Tránsito Municipal arribaron para realizar las diligencias correspondientes y llevar a cabo el deslinde de responsabilidades. Posteriormente, una grúa efectuó las maniobras necesarias para retirar el taxi y trasladarlo al corralón, mientras se liberaba la vialidad.