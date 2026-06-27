Síguenos

Última hora

Internacional

¿Qué es el Cinturón de Fuego y qué relación tiene con los sismos en Venezuela?

Quintana Roo / Sucesos

Taxista de Isla Mujeres se impacta contra poste en curva de El Arco Norte en Cancún

Un taxista perdió el control hasta estrellarse contra un poste de alumbrado público en la Región 235 de Cancún.

Por Erick Díaz

27 de jun de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Solamente se registraron daños materiales tras el choque
Solamente se registraron daños materiales tras el choque / Erick Díaz

Un operador de taxi de Isla Mujeres resultó lesionado luego de perder el control de su unidad cuando circulaba sobre la curva de El Arco Norte, a la altura de la Región 235 de Cancún, donde terminó impactándose contra un poste de alumbrado público.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor presuntamente circulaba a exceso de velocidad, lo que ocasionó que al tomar la curva no pudiera controlar el vehículo y se saliera de trayectoria, provocando un fuerte choque que dejó la unidad con severos daños materiales.

Elementos del Ejército Mexicano participaron en el cateo.

Noticia Destacada

Fuerzas federales y estatales realizan operativo en Felipe Carrillo Puerto

Tras el accidente, cuerpos de emergencia acudieron al sitio para brindar atención al taxista, quien fue valorado por paramédicos debido a las lesiones que presentó. Hasta el momento no se reportaron más personas afectadas.

Las autoridades señalaron que el incendio habría sido provocado por una aparente falla mecánica en el motor

Noticia Destacada

Automóvil se incendia sobre la avenida Bonampak de Cancún: VIDEO

Elementos de la Dirección de Tránsito Municipal arribaron para realizar las diligencias correspondientes y llevar a cabo el deslinde de responsabilidades. Posteriormente, una grúa efectuó las maniobras necesarias para retirar el taxi y trasladarlo al corralón, mientras se liberaba la vialidad.

Te puede interesar